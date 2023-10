La più grande tempesta solare mai registrata rivelata da una nuova ricerca

Gli scienziati hanno recentemente scoperto le prove della più grande tempesta solare mai registrata, nota anche come “Evento Miyake”, avvenuta circa 14,300 anni fa. Queste tempeste solari estreme hanno il potenziale di causare danni significativi alle nostre reti elettriche e alle reti di comunicazione, provocando potenzialmente blackout di lunga durata.

Una ricerca pubblicata su Philosophical Transactions A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences della Royal Society evidenzia i pericoli posti da queste tempeste solari. Tim Heaton, professore di Statistica applicata all’Università di Leeds, avverte che queste tempeste potrebbero danneggiare permanentemente i trasformatori delle reti elettriche, portando a blackout diffusi che dureranno per mesi. La tempesta appena identificata è la più grande mai trovata ed è circa il doppio degli eventi precedentemente identificati.

Questa scoperta solleva preoccupazioni sulla vulnerabilità delle nostre attuali reti elettriche. Nel 1989, un’espulsione di massa coronale (CME) dal Sole causò un grave blackout in Quebec, Canada, colpendo milioni di persone e durando 12 ore. I ricercatori ritengono che un evento di tipo Miyake sarebbe ancora più devastante, con conseguenze potenziali che durerebbero molto più a lungo.

L'evento Carrington del 1859, la tempesta solare più intensa osservata direttamente, provocò la scintilla delle linee telegrafiche globali e incendiò gli uffici telegrafici. Tuttavia, un evento di tipo Miyake sarebbe circa dieci volte più potente e dannoso.

Per fortuna, le agenzie spaziali come la NASA stanno studiando attivamente il sole per comprendere meglio il suo comportamento. La Parker Solar Probe, lanciata dalla NASA, mira a fornire dati preziosi per la previsione delle espulsioni solari, consentendo una migliore preparazione e misure di mitigazione.

È fondamentale essere consapevoli dei potenziali rischi associati alle tempeste solari e continuare a investire nella ricerca e nelle infrastrutture per proteggersi dai loro effetti dannosi sui nostri moderni sistemi tecnologici.

Fonte:

– Le transazioni filosofiche della Royal Society A: Scienze matematiche, fisiche e ingegneristiche.

– Nasa