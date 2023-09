Nuova svolta nel problema del triangolo di Heilbronn

By

I ricercatori hanno fatto uno straordinario passo avanti nel problema del triangolo di Heilbronn, un enigma matematico che ha lasciato perplessi i matematici per decenni. Il problema consiste nel determinare la dimensione del triangolo più piccolo possibile che può essere formato da un gruppo di punti all'interno di un quadrato.

Il problema del triangolo di Heilbronn fu proposto per la prima volta dal matematico tedesco Hans Heilbronn alla fine degli anni '1940. Da allora, i progressi sul problema sono stati lenti, senza progressi significativi a partire dagli anni ’1980. Tuttavia, nel maggio di quest’anno, tre matematici – Alex Cohen, Cosmin Pohoata e Dmitrii Zakharov – hanno annunciato un nuovo limite alla dimensione del triangolo più piccolo.

La svolta arrivò dopo che Cohen si imbatté in un vecchio studio sul problema del triangolo di Heilbronn di Klaus Roth. Si rese conto che le idee di Roth potevano essere collegate a concetti che il suo consigliere, Larry Guth, aveva discusso in un recente incontro del gruppo di lettura. Cohen scoprì in seguito che anche Pohoata e Zakharov avevano lavorato sul problema e avevano fatto lo stesso collegamento.

I ricercatori hanno collaborato e, dopo sette mesi, hanno fatto la loro svolta. Il loro articolo introduce nuove aree della matematica e si prevede che ispirerà ulteriori progressi sul problema del triangolo di Heilbronn. Il risultato è particolarmente significativo in quanto abbassa il limite superiore per la dimensione del triangolo più piccolo, che era rimasto invariato per oltre quattro decenni.

Il problema del triangolo di Heilbronn ha connessioni con varie altre aree della matematica, comprese le forme intersecanti, la teoria dei numeri e l'analisi di Fourier. Il problema consiste nel disporre i punti all'interno di un quadrato per massimizzare la dimensione del triangolo più piccolo. Mentre è relativamente facile dimostrare che il triangolo più piccolo non può avere un'area maggiore di 1/(n-2), Heilbronn ipotizzò che il limite fosse ancora più piccolo.

Sebbene i ricercatori non siano riusciti a trovare il triangolo più piccolo possibile, la loro scoperta rappresenta un progresso significativo nella nostra comprensione del problema. Si spera che questa nuova svolta porti a ulteriori progressi e ispiri una rinascita nello studio del problema del triangolo di Heilbronn.

Fonte:

– [Fonte 1]

– [Fonte 2]