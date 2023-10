Prepararsi all'impatto: come l'eclissi solare metterà alla prova le reti elettriche

By

Questo articolo esamina l’imminente eclissi solare anulare e il suo potenziale impatto sulle reti elettriche negli Stati Uniti. Con l’eclissi destinata a passare su diversi hotspot solari chiave, tra cui California e Texas, gli operatori di rete si stanno preparando per un calo significativo della capacità solare, che potrebbe presentare sfide nel soddisfare la domanda di elettricità.

Dall’ultima eclissi solare del 2017, l’energia solare è diventata molto più dominante nel mix energetico degli Stati Uniti. La California, ad esempio, ha visto un raddoppio della sua capacità di generazione solare, e il sole ora fornisce regolarmente più della metà del fabbisogno mezzogiorno dello stato. Di conseguenza, la riduzione della produzione solare durante l’eclissi potrebbe rappresentare un test significativo per la rete.

Secondo le stime degli operatori di rete, più di un terzo della capacità solare del Paese potrebbe non essere disponibile ad un certo punto durante l’eclissi, con un potenziale impatto sulla capacità di alimentare circa 20 milioni di case. La sfida per gli operatori di rete è duplice: trovare fonti di energia alternative per colmare il divario durante l’eclissi e aumentare gradualmente la produzione solare una volta terminata l’eclissi.

Gli operatori di rete in California e Texas, dove l’eclissi avrà un impatto significativo, si stanno preparando per l’evento da mesi. Per gestire la ridotta produzione solare, gli operatori potrebbero dover fare affidamento sull’accensione degli impianti di gas naturale nelle prime ore della giornata e sull’utilizzo di batterie su scala di rete caricate durante la notte. Tuttavia, il rapido aumento della produzione di energia una volta terminata l’eclissi rappresenta un’altra sfida, poiché le velocità di rampa supereranno i livelli normali.

Nonostante queste sfide, i funzionari della rete sono fiduciosi nella loro preparazione e credono che la rete sia ben preparata per gestire l’eclissi. Il coordinamento tra le centrali elettriche e la capacità di attingere a risorse alternative negli stati confinanti forniscono una certa flessibilità nella gestione dell’impatto dell’eclissi. Tuttavia, il Texas, che gestisce una propria rete isolata, potrebbe trovarsi ad affrontare sfide uniche nel gestire la perdita di produzione solare.

Oltre all’impatto sull’energia solare, si prevede che l’eclissi avrà anche effetti secondari, come una diminuzione delle temperature e una riduzione delle turbolenze atmosferiche. Questi fattori potrebbero potenzialmente avere un impatto anche sulla produzione di energia eolica. Ciononostante i gestori di rete sono fiduciosi di poter affrontare le sfide poste dall’eclissi e mantenere stabile l’approvvigionamento elettrico.

Fonte:

– Operatore di sistema indipendente della California (Caiso)

– Edison Electric Institute (EEI)

– Amministrazione nazionale oceanica e atmosferica degli Stati Uniti (NOAA)