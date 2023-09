I topi possono imparare una nuova canzone?

By

Per anni, i ricercatori hanno creduto che il canto dei topi fosse istintivo e fisso. Tuttavia, nel 2012, un team di neurobiologi della Duke University ha condotto un esperimento per verificare questa ipotesi. I ricercatori hanno assordato chirurgicamente cinque topi e hanno confrontato le loro canzoni con quelle dei topi udenti. Hanno scoperto che i canti dei topi assordati diventavano degradati e irriconoscibili, indicando che la capacità di ascoltare se stessi e gli altri è fondamentale per il canto di un topo.

Questo esperimento ha fornito indizi sulle origini del linguaggio, che è stato a lungo considerato “il problema più difficile della scienza”. Sebbene l’apprendimento vocale fosse stato osservato in specie come gli uccelli canori e le balene, gli scienziati ritenevano che queste abilità non fossero correlate al linguaggio umano. La scoperta dell’apprendimento vocale nei topi ha suggerito che la capacità critica del linguaggio potrebbe esistere su un continuum.

Altre scoperte hanno ulteriormente offuscato il confine tra la comunicazione umana e quella animale. Sono state studiate tartarughe che producono e rispondono ai suoni, larve di coralli che possono sentire barriere coralline sane e piante che possono rilevare i suoni. Queste scoperte suggeriscono che l’intenzione e il significato possono essere trovati nei suoni non umani, indicando l’emergere di strutture basate su regole nel linguaggio.

Per secoli il linguaggio è stato visto come una caratteristica unica degli esseri umani, che ci distingue dalle altre specie. Questa convinzione ha giustificato il nostro dominio sugli animali e ha reso misteriosa l’evoluzione del linguaggio. Tuttavia, gli esperti di linguistica, biologia e scienze cognitive ora sospettano che il linguaggio possa avere componenti condivisi tra le specie, facendo luce sulla vita interiore degli animali e sulla nostra stessa storia evolutiva.

Fonte: The New York Times

Definizioni:

– Apprendimento vocale: la capacità di apprendere e produrre suoni attraverso l’imitazione e la pratica.

– Sonogramma: una rappresentazione visiva del suono, che mostra la frequenza e l'intensità delle diverse componenti.

– Neurobiologo: uno scienziato che studia il sistema nervoso e la sua relazione con il comportamento.

– Cetacei: mammiferi marini, compresi delfini e balene.

– Pinnipedi: mammiferi marini, comprese foche e leoni marini.

– Prosencefalo: la parte anteriore del cervello, responsabile delle funzioni cognitive superiori.

– Ponte terrestre sommerso: un collegamento terrestre tra due masse continentali che è sott'acqua a causa dell'innalzamento del livello del mare.