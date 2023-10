I ricercatori dell'Anschutz Medical Campus dell'Università del Colorado hanno identificato il fruttosio come un fattore centrale nello sviluppo dell'obesità. In un recente studio pubblicato su Philosophical Transactions, approfondiscono l’esatto ruolo svolto dal fruttosio nell’aumento di peso e la sua connessione con malattie come il diabete e la malattia del fegato grasso.

È noto che il fruttosio, che viene consumato principalmente come zucchero da tavola e sciroppo di mais ad alto contenuto di fruttosio nella società occidentale, contribuisce all’obesità. Tuttavia, questo studio fornisce un’argomentazione completa su come il fruttosio favorisca l’obesità e i problemi metabolici. I ricercatori propongono che il fruttosio funzioni come un “interruttore di sopravvivenza”, immagazzinando carburante nel caso in cui le risorse diventino scarse.

Lo studio rivela che il fruttosio stimola l’assunzione di cibo e abbassa il metabolismo energetico a riposo, in modo simile a come un animale si prepara al letargo. Inoltre, danneggia i mitocondri e può portare a condizioni come elevata pressione sanguigna, resistenza all’insulina e fegato grasso. È stato dimostrato che la somministrazione di fruttosio provoca aumento di peso e disturbi metabolici.

Esaminando gli effetti del fruttosio sull'aumento di peso e sui problemi metabolici, i ricercatori hanno avanzato una nuova ipotesi che evidenzia il ruolo specifico che il fruttosio svolge nell'insorgenza dell'obesità. Questa ipotesi attinge alle esperienze dei nostri antenati e degli animali ibernati per capire come il fruttosio influisce sul nostro corpo.

Questo studio fornisce preziose informazioni sugli effetti dannosi del fruttosio sulla nostra salute e sottolinea la necessità di limitarne il consumo. Comprendendo i meccanismi attraverso i quali il fruttosio contribuisce all'obesità e alle malattie metaboliche, i ricercatori possono sviluppare interventi mirati per prevenire e curare queste condizioni in futuro.

Fonte:

“L’ipotesi di sopravvivenza del fruttosio per l’obesità” di Richard J. Johnson, Miguel A. Lanaspa, L. Gabriela Sanchez-Lozada, Dean Tolan, Takahiko Nakagawa, Takuji Ishimoto, Ana Andres-Hernando, Bernardo Rodriguez-Iturbe e Peter Stenvinkel, 24 luglio 2023, Transazioni filosofiche della Royal Society B Scienze biologiche. DOI: 10.1098/rstb.2022.0230