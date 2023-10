Una nuova ricerca mostra che la caccia alle balene ha spazzato via la maggior parte delle balenottere comuni del Pacifico settentrionale orientale nel 20° secolo

By

Secondo un nuovo studio condotto dai biologi dell’UCLA, il 99% della popolazione riproduttiva delle balenottere comuni del Pacifico settentrionale orientale è stata decimata dalla caccia alle balene nel 20° secolo. Questo numero è significativamente più alto rispetto alle stime precedenti, evidenziando la gravità dell’impatto delle attività umane sull’ambiente. Mentre la ricerca precedente si basava su registrazioni di caccia alle balene o sul DNA mitocondriale, questo studio ha utilizzato l’intero genoma per fornire una comprensione completa delle dimensioni attuali e della diversità genetica delle restanti balenottere comuni.

La caccia alle balene industriale nel 20° secolo ha causato la quasi estinzione della popolazione di balenottere comuni, in particolare nel Pacifico settentrionale orientale. Ciò è in contrasto con il 19° secolo, quando la maggior parte delle specie di balene furono devastate dalla caccia alle balene, ma specie più grandi come le balenottere azzurre e le balenottere comuni riuscirono a sopravvivere relativamente indenni.

La ricerca condotta dai biologi dell'UCLA è stata impegnativa, poiché ottenere campioni di DNA da balene vive si è rivelato difficile. Tuttavia, lo studio ha incluso l’analisi di 50 balene, comprese le balenottere comuni del Golfo della California, che non erano state prese di mira dai balenieri ma appartenevano a un piccolo gruppo isolato.

I risultati dello studio hanno rivelato che le balenottere comuni del Golfo della California si sono differenziate circa 16,000 anni fa, mantenendo una popolazione di circa 114 riproduttori adulti. Al contrario, la popolazione del Pacifico settentrionale orientale era numerosa e interconnessa fino a quando la caccia alle balene del XX secolo portò a una catastrofica riduzione del numero da 20 individui a soli 24,000 in un arco di tempo compreso tra 305 e 26 anni.

Nonostante il devastante declino, la diversità genetica tra le balenottere comuni rimaste nel Pacifico settentrionale orientale è ancora sufficiente per consentirne il recupero se vengono implementate adeguate misure di conservazione. Tuttavia, mantenere le attuali protezioni e affrontare le minacce esterne come il cambiamento climatico e gli attacchi navali è fondamentale per il continuo recupero di queste popolazioni di balene.

La ricerca condotta in dedica al defunto professor Robert Wayne dell’UCLA rappresenta un passo avanti cruciale nella comprensione delle sfide affrontate dalle balenottere comuni. Con il miglioramento dei modelli computazionali, l’integrazione di fattori come il cambiamento climatico sarà essenziale per valutare il rischio di estinzione e sviluppare strategie di conservazione efficaci.

Sommario:

Definizioni:

– Diversità genetica: varietà di geni all’interno di una particolare specie o popolazione.

– DNA mitocondriale: materiale genetico situato nei mitocondri delle cellule, ereditato solo dalla madre e comunemente utilizzato negli studi genetici.

– Caccia alle balene: la pratica di cacciare e uccidere balene per la loro carne, olio o altri prodotti.

– Caccia alle balene industriale: caccia di balene su larga scala per scopi commerciali.

– Genoma: l’insieme completo del materiale genetico di un organismo.

Fonte:

– Studio pubblicato su Nature Communications

– Ricerca condotta dai biologi dell’UCLA