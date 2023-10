Il bagliore di una massiccia collisione rivela la potenziale nascita di un nuovo pianeta

Gli astronomi hanno fatto un’osservazione rivoluzionaria di un potenziale bagliore residuo derivante da una massiccia collisione tra due pianeti giganti. La stella ASASSN-21qj, situata a 1,800 anni luce dalla Terra, ha mostrato sfarfallio e cambiamenti nella luce visibile nel corso di pochi mesi. L'astronomo dilettante Arttu Sainio notò che l'emissione di luce infrarossa dalla stella era aumentata negli anni precedenti al suo oscuramento.

I ricercatori propongono che queste osservazioni possano essere spiegate da una collisione catastrofica tra due pianeti. Si ritiene che impatti giganteschi come questi siano comuni nelle fasi finali della formazione dei pianeti e svolgano un ruolo cruciale nel determinare le dimensioni, la composizione e gli stati termici dei pianeti. Tuttavia, finora le prove dirette di tali collisioni sono state scarse.

La collisione avrebbe rilasciato una notevole quantità di energia, provocando il surriscaldamento e la vaporizzazione del materiale dei pianeti in collisione. Ciò ha prodotto una massa di materiale calda e luminosa che era molte volte più grande dei pianeti originali. Il telescopio spaziale WISE della NASA ha osservato lo schiarimento infrarosso di ASASSN-21qj, anche se probabilmente ha mancato il lampo di luce iniziale derivante dall'impatto.

Nel corso del tempo, il corpo planetario espanso prodotto dalla collisione si raffredderà e si contrarrà, assomigliando infine ad un nuovo pianeta. L’impatto avrebbe anche creato pennacchi di detriti, alcuni dei quali si sono condensati in nubi di ghiaccio e cristalli di roccia che sono passati tra la Terra e ASASSN-21qj, causando un oscuramento irregolare della stella.

Sulla base di queste osservazioni, i ricercatori stimano che i pianeti coinvolti nella collisione fossero diverse volte la massa della Terra e potenzialmente simili per dimensioni a Nettuno. Si stima che la temperatura del corpo post-impatto sia di circa 700°C, indicando che i corpi in collisione contenevano elementi con basse temperature di ebollizione, come l'acqua.

Questa scoperta offre un'opportunità unica per assistere alla nascita di un nuovo mondo e acquisire informazioni sulla formazione dei pianeti. Ulteriori studi su questo sistema stellare potrebbero far luce sui meccanismi alla base della formazione dei pianeti e sull’esistenza di giganti di ghiaccio in regioni lontane. I risultati pubblicati su Nature offrono interessanti possibilità per comprendere i processi che modellano il nostro sistema solare.

Definizioni:

1. Collisione catastrofica: un impatto ad alta energia tra corpi celesti.

2. Impatti giganti: collisioni che si verificano durante le fasi finali della formazione dei pianeti e influenzano le caratteristiche dei pianeti.

3. Luce infrarossa: radiazione elettromagnetica con lunghezze d'onda maggiori della luce visibile, spesso associata al calore.

4. Giganti del ghiaccio: pianeti composti principalmente da materiali volatili, come acqua o ammoniaca, e circondati da uno spesso strato di gas.

Fonti: The Guardian, Nature