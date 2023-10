La nascita di un nuovo pianeta: osservazione del bagliore residuo di una collisione planetaria

By

Gli astronomi hanno potenzialmente rilevato le conseguenze di una massiccia collisione tra due pianeti giganti, un fenomeno che potrebbe portare alla creazione di un nuovo pianeta. Questa osservazione offre una rara opportunità di assistere alla nascita di un pianeta in tempo reale e fa luce sul processo di formazione dei pianeti.

Nel dicembre 2021, gli astronomi hanno notato uno sfarfallio insolito di una stella simile al Sole situata a circa 1,800 anni luce dalla Terra. La stella, conosciuta come ASASSN-21qj, ha mostrato cambiamenti nella luce visibile per diversi mesi, a volte quasi scomparendo prima di tornare alla sua luminosità originale. Questo fenomeno di attenuazione è spesso attribuito al materiale che passa tra la stella e la Terra.

Fu però un astronomo dilettante di nome Arttu Sainio a fare un'osservazione significativa. Notò che due anni e mezzo prima dell'oscuramento della stella, l'emissione di luce infrarossa dalla sua posizione era aumentata di circa il 4%. Ciò ha sollevato la questione se queste due serie di osservazioni fossero correlate e cosa potrebbe accadere attorno ad ASASSN-21qj.

In uno studio pubblicato su Nature, i ricercatori propongono che le osservazioni siano spiegate da una collisione catastrofica tra due pianeti. Gli impatti giganti svolgono un ruolo cruciale nella formazione dei pianeti, determinandone le dimensioni, la composizione, gli stati termici e i modelli orbitali. Sebbene si ritenga che tali collisioni siano responsabili di vari fenomeni nel nostro sistema solare, le prove dirette degli impatti giganti in corso nella galassia sono scarse.

Secondo i ricercatori, la collisione avrebbe liberato nelle prime ore più energia di quella che emette la stella stessa. L’impatto avrebbe creato una massa calda e luminosa di materiale molto più grande dei pianeti originali, il che spiega l’intensificazione dell’infrarosso osservato dal telescopio spaziale WISE della NASA. Il corpo planetario espanso prodotto dalla collisione impiegherà milioni di anni per raffreddarsi e ridursi, formando infine un nuovo pianeta.

La collisione avrebbe anche espulso detriti in diverse orbite attorno alla stella, una frazione di essi sarebbe vaporizzata e avrebbe formato nuvole di minuscoli cristalli di ghiaccio e roccia. Questa nuvola grumosa di materiale ostruiva la luce visibile proveniente dalla stella, causando un oscuramento irregolare. I ricercatori ipotizzano che la collisione abbia coinvolto due mondi simili a Nettuno ricchi di ghiaccio.

Lo studio di questo sistema stellare potrebbe fornire preziose informazioni sul processo di formazione dei pianeti. I ricercatori stimano che il corpo post-impatto dovesse essere stato centinaia di volte più grande della Terra, suggerendo che i pianeti in collisione fossero molte volte la massa della Terra e possibilmente di dimensioni simili a Urano e Nettuno. Si stima che la temperatura del corpo post-impatto sia intorno ai 700°C, indicando la presenza di elementi con basse temperature di ebollizione, come l'acqua.

Ulteriori osservazioni utilizzando telescopi come il JWST della NASA consentiranno agli scienziati di esaminare la nuvola di detriti, determinare le dimensioni e la composizione delle particelle, studiare la chimica del corpo post-impatto e tracciare il suo processo di raffreddamento. Questa osservazione a lungo termine consentirà ai ricercatori di testimoniare l’evoluzione del sistema e di espandere la nostra comprensione degli impatti giganti e dei sistemi planetari.

In conclusione, il rilevamento di una collisione planetaria e la successiva formazione di un nuovo pianeta offrono un'opportunità unica per assistere alla nascita di un mondo in tempo reale. Queste osservazioni contribuiranno alla nostra conoscenza dei processi di formazione dei pianeti e forniranno preziose informazioni sulla dinamica dei sistemi planetari.

Fonte:

– Articolo originale: The Conversation (licenza Creative Commons)

– Immagine: Pixabay