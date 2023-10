L’”Anello di Fuoco”: una spettacolare eclissi anulare che travolgerà le Americhe

Sabato 14 ottobre, gli skywatcher nelle Americhe potranno ammirare uno spettacolo abbagliante mentre un'eclissi anulare abbellisce i cieli. L'eclissi inizierà alle 09:13 PDT in Oregon e si diffonderà in diversi stati degli Stati Uniti, tra cui Nevada, Utah, New Mexico e Texas. Sarà visibile anche in alcune regioni della California, Idaho, Colorado e Arizona prima di passare nel Golfo del Messico. L’eclissi proseguirà poi attraverso il Messico, l’America Centrale e il Sud America, terminando al tramonto sull’Oceano Atlantico.

Un’eclissi anulare si verifica quando la Luna è più lontana dalla Terra e oscura solo parzialmente il Sole, creando uno straordinario anello di fuoco attorno all’oscuro disco lunare. L’eclissi si svolgerà in più fasi, iniziando con un’eclissi solare parziale quando la luna inizierà a passare davanti al sole. Quando la luna copre completamente il sole, inizia la fase di anularità, mettendo in mostra l’iconico effetto “anello di fuoco”. Durante questa fase si può osservare un fenomeno chiamato “Perle di Baily”, ovvero goccioline di luce che formano un arco attorno alla luna a causa del bordo irregolare del disco lunare.

L'eclissi massima si verifica quando la Luna copre completamente il centro del disco solare, creando un anello di fuoco luminoso. L'anularità può durare dai 4 ai 5 minuti, a seconda della località. Successivamente, la Luna si allontanerà dal Sole, segnando la fine dell'anularità e dando inizio alla seconda fase di eclissi parziale. Durante l'evento, è fondamentale osservare il sole in modo sicuro utilizzando occhiali speciali per eclissi o proiettando l'immagine su un foglio di carta.

Questa eclissi anulare del 2023 è un precursore di un altro evento celeste destinato ad affascinare le Americhe: un'eclissi solare totale l'8 aprile 2024. Quindi segna i tuoi calendari e preparati a testimoniare la maestosa bellezza di questi spettacoli celesti.

Definizioni:

– Eclissi anulare: un’eclissi in cui la Luna è più lontana dalla Terra e oscura solo parzialmente il Sole, creando un effetto anello di fuoco.

– Perle di Baily: goccioline di luce che formano un arco attorno alla luna durante un'eclissi anulare, causata dal bordo irregolare del disco lunare.

– Eclissi solare parziale: quando la Luna, la Terra e il sole non sono perfettamente allineati, con il risultato che la Luna copre solo una parte del disco solare.

– Eclissi solare totale: quando la luna oscura completamente la faccia del sole.

