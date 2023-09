L’ultima Superluna dell’anno illuminerà il cielo il 29 settembre

By

L'ultima superluna dell'anno abbellirà il cielo notturno venerdì 29 settembre. Una superluna è un fenomeno in cui la luna piena appare più grande e luminosa del solito. Può essere fino al 14% più grande e il 30% più luminosa rispetto alla luna più debole dell'anno. Ciò si verifica perché la Luna si trova nel punto più vicino alla Terra, noto come perigeo, secondo la NASA.

Ciò che rende questa imminente Superluna ancora più speciale è che coincide con la Luna del Raccolto. La luna del raccolto è la luna piena più vicina al primo giorno d'autunno. Si chiama così perché di solito cade nel periodo in cui gli agricoltori dell'emisfero settentrionale sono pronti per raccogliere i loro raccolti.

Durante la luna del raccolto, la luna può assumere tonalità gialle, arancioni o rosse, soprattutto quando sorge per la prima volta dall'orizzonte. Il momento migliore per assistere alle dimensioni mozzafiato della superluna è al sorgere della luna. Quando la Luna è vicina all'orizzonte, oggetti come alberi e rocce forniscono un senso di scala, facendo apparire la Luna ancora più grande.

Secondo la NASA, la luna appare più grande durante il sorgere della luna che in qualsiasi altro momento. E quando coincide con una superluna, lo spettacolo diventa ancora più impressionante. Pertanto, se vuoi vivere al massimo la superluna del raccolto di quest'anno, assicurati di pianificare la tua visione intorno al sorgere della luna, che è intorno alle 7:00 ora locale. Per scoprire l'ora esatta del sorgere della luna per la tua posizione il 29 settembre, consulta TimeandDate.

Quindi segna i tuoi calendari e preparati ad assistere alla Superluna finale del 2023. Sarà uno spettacolo da vedere e un'occasione perfetta per ammirare la bellezza del nostro compagno celeste.

Fonti: NASA, TimeandDate