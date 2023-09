Gli africani ridotti in schiavitù hanno svolto un ruolo vitale nella prima industria del bestiame nelle Americhe

Un nuovo studio che analizza il DNA delle ossa e dei denti dei bovini suggerisce che alcuni dei primi cowboy nelle Americhe fossero africani ridotti in schiavitù. Questi africani portarono con sé preziose pratiche pastorizie che furono cruciali per il successo degli allevamenti di bestiame nella regione.

Prima dell'arrivo di Cristoforo Colombo nelle Americhe nel 1492, lì non esistevano le mucche. Colombo portò con sé il bestiame quando fondò una colonia spagnola a Hispaniola, l'isola caraibica che comprende Haiti e la Repubblica Dominicana. Gli europei credevano che le mandrie di bovini originali nelle Americhe provenissero da ceppi europei portati dalle Isole Canarie controllate dagli spagnoli al largo della costa africana. La prole di questi bovini fu poi inviata in paesi come Messico, Panama e Colombia.

Tuttavia, la nuova ricerca sul DNA sfida questa comprensione tradizionale. Lo studio, pubblicato su Scientific Reports, ha analizzato il DNA di 21 bovini provenienti da cinque siti archeologici risalenti al periodo compreso tra il XVI e il XVIII secolo. Mentre sette dei primi campioni di bovini legavano le loro origini principalmente all’Europa, un esemplare proveniente da un sito in Messico mostrava un raro lignaggio che probabilmente proveniva dall’Africa. Ciò suggerisce che alcuni dei primi bovini nelle Americhe furono importati direttamente dall’Africa attraverso la tratta degli schiavi.

Con la crescita dell'allevamento di bestiame nelle Americhe, gli storici ritengono che i commercianti di schiavi prendessero di mira specificamente gli africani occidentali provenienti dalle comunità di pastori e li portassero con la forza insieme al loro bestiame. Questi abili allevatori africani hanno svolto un ruolo significativo nel successo dell’industria dell’allevamento del bestiame. Potrebbero aver inventato pratiche come prendere al lazo il bestiame da selle speciali, contribuendo all'espansione dell'industria nei Caraibi, in Messico e negli Stati Uniti meridionali.

Questa ricerca evidenzia l’importanza degli africani e del loro bestiame nelle reti commerciali spagnole. Senza la conoscenza e l’esperienza dei pastori africani ridotti in schiavitù, l’industria spagnola dell’allevamento del bestiame potrebbe non aver prosperato come in passato. Sono necessarie ulteriori ricerche per esplorare la relazione tra il bestiame importato in diverse aree del primo colonialismo spagnolo, come Florida, Georgia e Carolina del Nord.

Fonte:

Articolo originale: Scienza in diretta

Articolo scientifico: rapporti scientifici