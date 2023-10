La sorprendente eclissi solare anulare del 14 ottobre 2023

By

L’imminente eclissi solare anulare del 14 ottobre 2023 sarà un evento celeste mozzafiato, visibile principalmente dalle Americhe. Il Virtual Telescope Project, in collaborazione con vari astro-imager e istituzioni, fornirà un'esperienza di visione dal vivo di questo straordinario fenomeno.

La sessione online per l'eclissi solare anulare inizierà alle 16:30 UTC del 14 ottobre 2023. Segna sul tuo calendario e preparati a testimoniare la maestosa bellezza di questo evento celeste unico.

Un'eclissi solare anulare si verifica quando la Luna maschera la regione centrale del Sole, lasciando visibile solo un anello di luce solare attorno ai bordi. A differenza di un'eclissi solare totale, in cui la Luna copre completamente il Sole, un'eclissi anulare crea un affascinante anello di fuoco nel cielo.

Il Virtual Telescope Project è stato in prima linea nel portare gli eventi celesti più vicini al pubblico di tutto il mondo. Attraverso la loro collaborazione con astrofotografi e istituzioni, sono in grado di catturare e trasmettere riprese dal vivo di fenomeni astronomici, consentendo agli spettatori di assistere a questi momenti straordinari comodamente dalla propria casa.

Per sostenere il progetto Virtual Telescope e consentire loro di continuare a condividere queste esperienze fenomenali, le donazioni sono benvenute. Con il tuo contributo, riceverai un set unico di immagini in edizione limitata che catturano vari oggetti celesti, come la straordinaria cometa C/2020 F3 Neowise sopra Roma, asteroidi potenzialmente pericolosi, stazioni spaziali e altro ancora.

Preparati per la magnificenza dell'eclissi solare anulare del 14 ottobre 2023, poiché il Virtual Telescope Project e i suoi partner dedicati fungeranno da guide virtuali per questo straordinario spettacolo cosmico.

