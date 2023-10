Liberare il potenziale della disestinzione molecolare per combattere la resistenza agli antibiotici

La resistenza agli antibiotici rappresenta una minaccia imminente per la salute pubblica e i ricercatori si stanno rivolgendo a soluzioni innovative per affrontare questa crisi globale. Sebbene dagli anni ’1980 non siano emerse nuove classi di antibiotici, gli scienziati ritengono che la chiave per combattere la resistenza possa risiedere nei geni dei nostri antichi parenti. Il professore di bioingegneria dell’Università della Pennsylvania César de la Fuente e il suo team stanno sfruttando il potere dell’apprendimento automatico e della deistinzione molecolare per scoprire nuovi antibiotici.

Gli antibiotici hanno rivoluzionato la medicina, salvando innumerevoli vite da malattie precedentemente incurabili. Tuttavia, l’aumento dei batteri resistenti agli antibiotici esistenti ha alimentato preoccupazioni. De la Fuente spiega che “siamo di fronte a una pandemia silenziosa in cui sempre più batteri stanno diventando resistenti agli antibiotici disponibili”.

Traendo ispirazione dalla teoria dell'evoluzione di Charles Darwin, de la Fuente ha utilizzato algoritmi di apprendimento automatico per addestrare un computer a innovare a livello molecolare. In uno studio innovativo pubblicato nel 2018, il loro algoritmo di intelligenza artificiale ha trasformato con successo antibiotici inefficaci in antibiotici potenti.

Basandosi su questo risultato, il team ha rivolto la propria attenzione ai nostri parenti estinti, Neanderthal e Denisoviani, alla ricerca di antiche molecole che potrebbero combattere i batteri resistenti agli antibiotici. Estraendo dati proteomici e genomici da questi esseri umani preistorici, hanno identificato oltre 2,500 peptidi con proprietà antinfettive.

Abbracciando il concetto di de-estinzione molecolare, de la Fuente e i suoi colleghi hanno sviluppato un modello di apprendimento automatico per prevedere quali peptidi di Neanderthal e Denisoviani potrebbero fungere da antibiotici efficaci. Utilizzando la sintesi chimica in fase solida, hanno assemblato questi peptidi e ne hanno testato l'efficacia contro batteri clinicamente rilevanti.

Sorprendentemente, diversi peptidi si sono rivelati estremamente efficaci nell’uccidere i batteri sia nelle piastre di Petri che nei modelli animali. In particolare, un peptide di Neanderthal, chiamato “neanderthalin-1”, ha ridotto un’infezione della pelle a livelli paragonabili a un antibiotico standard chiamato Polimixina B.

Sebbene il neanderthalin-1 da solo non possieda una potenza sufficiente per essere un antibiotico, de la Fuente e il suo team lo considerano un modello cruciale per lo sviluppo di nuovi farmaci antimicrobici. Esplorando il potenziale della de-estinzione molecolare e attingendo al serbatoio genetico dei nostri antichi parenti, i ricercatori stanno aprendo strade senza precedenti nella lotta contro la resistenza agli antibiotici.

FAQ

Cos’è la disestinzione molecolare?

La disestinzione molecolare è il concetto di estrazione di materiale genetico da organismi estinti e di utilizzo per comprendere antichi processi biologici o sviluppare potenziali soluzioni a problemi contemporanei.

In che modo i ricercatori hanno utilizzato l’apprendimento automatico nel loro studio?

I ricercatori hanno addestrato un computer utilizzando algoritmi di apprendimento automatico per eseguire l’algoritmo dell’evoluzione di Darwin a livello molecolare. Questo approccio ha consentito al computer di identificare e ottimizzare nuovi candidati antibiotici.

Quali peptidi hanno scoperto e testato i ricercatori?

I ricercatori hanno scoperto oltre 2,500 peptidi con tratti anti-infettivi estraendo dati proteomici e genomici di Neanderthal e Denisoviani. Questi peptidi sono stati sintetizzati e testati per la loro capacità di uccidere batteri clinicamente rilevanti. Un peptide, il neanderthalin-1, ha mostrato un’efficacia significativa nel ridurre un’infezione della pelle.

Qual è il potenziale impatto di questa ricerca?

Questa ricerca apre nuove possibilità per lo sviluppo di nuovi antibiotici per combattere la resistenza agli antibiotici. Esaminando il materiale genetico di organismi estinti, gli scienziati possono attingere a un vasto serbatoio genetico ed esplorare soluzioni innovative alle sfide della salute pubblica.