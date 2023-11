Thales Alenia Space sostiene il pionieristico viaggio lunare della Turchia

By

Thales Alenia Space, azienda leader nel settore aerospaziale, si è assicurata un importante contratto per aiutare la Turchia nella sua ambiziosa missione lunare. La joint venture, di proprietà di Thales e Leonardo, fornirà una tecnologia di comunicazione cruciale per l’impresa lunare inaugurale della Turchia, AYAP-1.

Nell’ambito del Programma spaziale nazionale avviato dall’Agenzia spaziale turca, il Programma di ricerca lunare AYAP mira a esplorare e raccogliere dati preziosi dal nostro vicino celeste più vicino. Tübitak Uzay, il rinomato istituto turco di ricerca sulla tecnologia spaziale, è responsabile dello sviluppo, dell'integrazione, dei test, del lancio e del funzionamento del veicolo spaziale AYAP-1.

Garantire una comunicazione continua durante tutta la missione è fondamentale per il suo successo. L'esperienza di Thales Alenia Space nella tecnologia aerospaziale sarà messa a frutto nella fornitura del transponder in banda S, una componente vitale del sottosistema di telemetria, tracciamento e controllo dell'AYAP-1. Questo transponder faciliterà la trasmissione di dati cruciali sulla Terra, consentendo a scienziati e ricercatori di monitorare da vicino i progressi del veicolo spaziale e raccogliere informazioni preziose.

Thales Alenia Space vanta un’encomiabile esperienza nella fornitura di soluzioni all’avanguardia per missioni di esplorazione spaziale. Il loro approccio innovativo alla tecnologia aerospaziale li ha resi un partner di fiducia per varie agenzie spaziali in tutto il mondo. Con questa partnership, la ricerca della Turchia nell’esplorazione spaziale viene ulteriormente rafforzata.

Grazie alla partnership con Thales Alenia Space, la Turchia ottiene l’accesso a conoscenze e progressi leader del settore nella tecnologia della comunicazione. Questa collaborazione non solo accelererà le capacità della Turchia nella ricerca spaziale, ma favorirà anche la cooperazione internazionale nell’esplorazione del nostro universo.

FAQ:

D: Cos'è Thales Alenia Space?

R: Thales Alenia Space è una joint venture tra Thales e Leonardo, specializzata nella tecnologia aerospaziale.

D: Cos'è AYAP-1?

R: AYAP-1 è la prima missione lunare della Turchia nell'ambito del Programma di ricerca lunare AYAP.

D: Qual è il ruolo di Thales Alenia Space nella missione?

R: Thales Alenia Space fornirà il transponder in banda S per il sottosistema di telemetria, tracciamento e controllo della navicella spaziale AYAP-1.

D: Chi è responsabile della missione AYAP-1?

R: Tübitak Uzay, l'istituto turco di ricerca sulla tecnologia spaziale, è a capo dello sviluppo, dell'integrazione, dei test, del lancio e del funzionamento del veicolo spaziale AYAP-1.