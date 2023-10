Il lancio del satellite di osservazione della Terra THEOS-2 migliora il sistema geoinformativo della Thailandia

L'Agenzia tailandese per la geoinformatica e lo sviluppo delle tecnologie spaziali (GISTDA) e Airbus hanno lanciato con successo il satellite di osservazione della Terra THEOS-2 dallo spazioporto europeo nella Guyana francese. Questo lancio segna un’importante pietra miliare nella partnership tra GISTDA e Airbus, iniziata nel 2018 quando Airbus è stata selezionata per sviluppare il sistema di geoinformazione nazionale di prossima generazione della Thailandia.

THEOS-2 è il successore di THEOS-1, il satellite lanciato da Airbus nel 2008. Nonostante abbia superato la sua durata operativa prevista di 10 anni, THEOS-1 continua a fornire immagini preziose. Nell'ambito del programma THEOS-2, il sistema di geoinformazione di GISTDA beneficerà ora dei dati satellitari della costellazione Airbus di satelliti ottici e radar per l'osservazione della Terra, tra cui Pléiades e TerraSAR-X.

Oltre a THEOS-2, il contratto tra GISTDA e Airbus prevede lo sviluppo di THEOS-2 SmallSAT. Questo satellite più piccolo, basato sulla serie CARBONITE della Surrey Satellite Technology Limited, è stato consegnato in Tailandia. La partnership prevede anche un programma completo di rafforzamento delle capacità che consente agli ingegneri tailandesi di partecipare allo sviluppo di applicazioni, segmenti di terra e del veicolo spaziale SmallSAT.

SSTL, una filiale di Airbus, ha proposto un programma di formazione per GISTDA per migliorare ulteriormente le capacità di sviluppo satellitare della Thailandia. Il programma di formazione mira a consentire agli ingegneri tailandesi di progettare, produrre, integrare e testare piccoli satelliti simili all'interno del paese.

Il programma THEOS-2 svolgerà un ruolo fondamentale nel futuro sistema di osservazione della Terra tailandese di GISTDA. Le immagini del satellite supporteranno varie applicazioni, tra cui la gestione sociale e della sicurezza, la gestione dei corridoi urbani ed economici, la gestione delle risorse naturali e degli ecosistemi, la gestione delle risorse idriche, la gestione dei disastri e la gestione agricola.

Nel complesso, il lancio del satellite di osservazione della Terra THEOS-2 rafforza le capacità di geoinformazione della Thailandia e apre la strada a futuri progressi nello sviluppo della tecnologia satellitare all'interno del paese.

Definizioni:

– Geo-Informatics and Space Technology Development Agency of Thailand (GISTDA): un’agenzia governativa tailandese responsabile dello sviluppo e dell’amministrazione della tecnologia spaziale e del sistema di geo-informazione in Thailandia.

– Airbus: una multinazionale aerospaziale europea specializzata nella produzione di aerei, satelliti e sistemi di difesa.

– Satellite per l'osservazione della Terra: un satellite progettato per raccogliere informazioni sulla superficie terrestre, sull'atmosfera e su altre condizioni ambientali.

– Razzo Vega: un sistema di lancio europeo consumabile sviluppato dall’Agenzia spaziale europea (ESA), in grado di lanciare nello spazio carichi utili di piccole e medie dimensioni.

– Surrey Satellite Technology Limited (SSTL): una società britannica di tecnologia satellitare e una filiale di Airbus, specializzata nella progettazione, produzione e funzionamento di piccoli satelliti.

