Il partner di ricerca Tetra Pak dell'Università di Lund celebra la vittoria del premio Nobel

Tetra Pak festeggia la notizia che la professoressa Anne L'Huillier dell'Università di Lund, partner di ricerca e innovazione, ha ricevuto il Premio Nobel per la fisica 2023. La professoressa L'Huillier condivide il premio con i suoi colleghi Pierre Agostini e Ferenc Krausz per il loro lavoro innovativo lavorano nella creazione di impulsi di luce ultracorti, che consentono lo studio di processi elettronici rapidi in attosecondi.

Questa ricerca ha implicazioni ad ampio raggio in vari campi, tra cui l’elettronica e la diagnostica medica. L'Università di Lund e Tetra Pak collaborano da lungo tempo e lavorano insieme per promuovere l'innovazione e condividere risorse tra il mondo accademico e l'industria. Questa partnership promuove una comprensione più profonda delle complesse questioni di sostenibilità che il mondo di oggi deve affrontare.

Laurence Mott, vicepresidente esecutivo per lo sviluppo e la tecnologia di Tetra Pak, esprime il suo entusiasmo e orgoglio nel considerare l'Università di Lund un prezioso partner di ricerca. Il Premio Nobel è un onore significativo nel mondo della ricerca scientifica e il risultato del professor L'Huillier è fonte di ispirazione per tutti.

Passando ad altre notizie, l'industria dell'imballaggio in India e in Asia ha mostrato una notevole resilienza e crescita, superando la crescita del PIL del paese anche con l'inflazione. Packaging South Asia, una pubblicazione B2B multicanale e una piattaforma digitale con sede a Nuova Delhi, riporta i continui progressi e la crescita dell'imballaggio responsabile nella regione.

Negli ultimi tre anni, la capacità di produzione di film flessibili in India è aumentata del 33%. Una crescita simile è stata osservata nel monocartone, nel cartone ondulato, nel confezionamento di liquidi asettici e nelle etichette. Nonostante sfide quali le interruzioni della catena di approvvigionamento, i prezzi delle materie prime e la necessità di imballaggi sostenibili, esiste ancora un potenziale significativo di crescita nel settore degli imballaggi in India e in Asia.

Packaging South Asia copre l'intera catena di fornitura dell'imballaggio, dall'ideazione allo scaffale e oltre, compresa la raccolta e il riciclaggio dei rifiuti. La loro piattaforma si rivolge a vari stakeholder del settore, tra cui proprietari di marchi, product manager, progettisti di imballaggi e riciclatori.

Questo è il momento opportuno per le aziende per pianificare la propria partecipazione e il supporto di marketing nella piattaforma aziendale vivace e mirata fornita da Packaging South Asia. Per ulteriori informazioni, le aziende possono contattare i propri team editoriali e pubblicitari.

