La fattibilità della propulsione elettrodinamica per veicoli spaziali

In un prossimo webinar ospitato dallo Small Spacecraft Systems Virtual Institute (S3VI), Matthew Brunner del US Naval Research Laboratory discuterà la fattibilità dell'uso della propulsione elettrodinamica per i veicoli spaziali. Questa tecnologia prevede la conduzione di corrente elettrica lungo un lungo filo, chiamato cavo, che collega due masse terminali del veicolo spaziale. Mentre la navicella si muove lungo il suo percorso orbitale, il campo magnetico terrestre induce una forza di Lorentz tra il campo magnetico e gli elettroni nel cavo, determinando una spinta per la navicella. Questo metodo non richiede fonti di carburante tradizionali.

Il webinar fornirà informazioni dettagliate sull'esperimento TEPCE (Tethered Electrodynamic Propulsion CubeSat), un CubeSat a tre unità (3U) sviluppato come uno dei primi veicoli spaziali a propulsione elettrodinamica autonomi. TEPCE mirava a esplorare il potenziale della tecnologia di propulsione elettrodinamica e la sua praticità per le future missioni di veicoli spaziali.

Matthew Brunner, il relatore del webinar, ha una solida esperienza nell'ingegneria aerospaziale e ha lavorato in vari ruoli all'interno del Laboratorio di ricerca navale degli Stati Uniti. È specializzato nella progettazione di veicoli spaziali, meccanica dei fluidi, modellazione di sistemi, produzione additiva e prototipazione.

S3VI incoraggia i partecipanti a inviare domande prima del webinar per facilitare risposte più mirate e informative. Questo webinar mira a fornire preziose informazioni sulla potenziale applicazione della propulsione elettrodinamica nei veicoli spaziali e sulle sue implicazioni per l'esplorazione e le missioni spaziali.

