Una nuova ricerca rivela otto Super-Terre scoperte da TESS

Gli scienziati che utilizzano il Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) della NASA hanno annunciato la convalida di otto nuove Super-Terre. L'obiettivo principale di TESS è rilevare gli esopianeti in transito davanti a stelle luminose nelle vicinanze della Terra, e ha già confermato circa 400 esopianeti. Tuttavia, esiste una lunga lista di potenziali candidati in attesa di convalida, con quasi 6,000 voci.

Per convalidare questi candidati esopianeti, i ricercatori si affidano a ulteriori osservazioni e metodi statistici. Il progetto VaTEST (Validation of Transiting Exoplanets using Statistical Tools) impiega strumenti statistici e apprendimento automatico per analizzare la grande quantità di dati di TESS e identificare gli esopianeti nascosti. Distinguendo i falsi positivi dai segnali reali, gli scienziati possono non solo confermare gli esopianeti ma anche studiare le loro atmosfere in modo più dettagliato.

Il recente studio, intitolato “VaTEST III: Validation of 8 Potential Super-Earths from TESS Data”, presenta i risultati di un team guidato da Priyashkumar Mistry, un Ph.D. studente presso l'Università del Nuovo Galles del Sud, Australia. I ricercatori hanno utilizzato i dati dei telescopi terrestri, immagini ad alta risoluzione e lo strumento di validazione statistica TRICERATOPS per convalidare le otto nuove Super-Terre.

È importante sottolineare che sei di questi pianeti convalidati rientrano nella categoria dei “pianeti chiave di volta”. Nella scienza degli esopianeti, un pianeta chiave aiuta a spiegare la popolazione complessiva degli esopianeti e fa luce sul fenomeno del gap del raggio osservato nelle distribuzioni degli esopianeti. Il divario del raggio si riferisce alla scarsità di pianeti con raggi compresi tra 1.5 e 2 raggi terrestri, che è probabilmente causata dalla perdita di massa per fotoevaporazione dovuta alle emissioni di raggi X e UV di una stella.

Lo studio introduce anche il concetto di “costa cosmica”, una tendenza statistica che separa gli esopianeti che hanno conservato la loro atmosfera da quelli che l’hanno persa a causa della radiazione stellare. Molte delle super-Terre recentemente convalidate si trovano vicino a questa costa cosmica, rendendole obiettivi preziosi per futuri studi atmosferici.

Sono necessarie ulteriori indagini per ottenere informazioni migliori sulle proprietà di queste super-Terre. I ricercatori sottolineano la necessità di misurazioni di massa più precise e mostrano che tre dei pianeti potrebbero essere suscettibili di tali misurazioni. Inoltre, due dei pianeti convalidati, TOI-771b e TOI-4559b, sono candidati promettenti per studi atmosferici utilizzando il James Webb Space Telescope (JWST). Comprendere le atmosfere delle super-Terre può fornire informazioni cruciali sul loro posto nella popolazione degli esopianeti e sulla loro relazione con il divario del raggio e la costa cosmica.

FAQ:

D: Cos'è TESS?

R: TESS sta per Transiting Exoplanet Survey Satellite. Si tratta di una navicella spaziale della NASA progettata per rilevare esopianeti osservando i piccoli cali di luce stellare causati dai pianeti che passano davanti alle loro stelle ospiti.

D: Cos'è il progetto VaTEST?

R: Il progetto VaTEST è un'iniziativa che utilizza strumenti statistici e apprendimento automatico per analizzare i dati di TESS e convalidare i candidati esopianeti.

D: Cosa sono i pianeti chiave di volta?

R: I pianeti Keystone sono esopianeti che aiutano a spiegare la popolazione complessiva di esopianeti. Svolgono un ruolo fondamentale nella comprensione di fenomeni come il divario del raggio osservato nelle distribuzioni degli esopianeti.

D: Qual è la linea costiera cosmica?

R: La linea costiera cosmica è una tendenza statistica che separa gli esopianeti che hanno conservato la loro atmosfera da quelli che l’hanno persa a causa della radiazione stellare.

D: Cos'è il James Webb Space Telescope (JWST)?

R: Il JWST è un telescopio spaziale che verrà lanciato nel 2021. È progettato per studiare le atmosfere degli esopianeti e fornire approfondimenti sulle loro proprietà e formazione.