L'audio terrificante riemerge dal disastro dell'Apollo 1

Il disastro dell’Apollo 1, avvenuto il 27 gennaio 1967, rimane una delle tragedie più famigerate nella storia dell’esplorazione spaziale. Durante un esercizio di addestramento di routine, un incendio scoppiò nella cabina di pilotaggio della capsula spaziale Apollo 1, provocando la morte di tre astronauti della NASA: Virgil I. "Gus" Grissom, Edward H. White e Roger B. Chaffee. Recentemente, sono riemerse le registrazioni audio che hanno catturato i momenti terrificanti che hanno preceduto il disastro, gettando nuova luce sul tragico evento.

È stato affermato che Grissom avesse espresso preoccupazioni circa la progettazione e la sicurezza del veicolo spaziale prima dell'incidente. Poco prima che scoppiasse l'incendio, l'equipaggio ha scattato una fotografia in cui sembravano inchinarsi in preghiera. Nell'audio si può sentire la voce di Chaffee che esclama: “C'è un incendio nella cabina di pilotaggio. Usciamo. Stiamo bruciando." Le urla di agonia che seguono dipingono un quadro vivido dell'orrore che hanno vissuto.

Si ritiene che l'incendio sia scoppiato sotto uno dei sedili e il portello ermetico e pesantemente sigillato ha reso difficile la fuga degli astronauti. Nonostante i loro sforzi e i coraggiosi tentativi del personale di terra di aprire i portelli, il fumo denso e il caldo intenso hanno reso impossibile il salvataggio dell’equipaggio in tempo.

Questo incidente devastante è avvenuto nel pieno della Guerra Fredda e persino Mosca, la rivale degli Stati Uniti, ha espresso profondo dolore per la tragedia. Purtroppo, questo non è stato l’unico incidente di volo spaziale avvenuto in questo periodo dell’anno. Decenni dopo, nei mesi di gennaio e febbraio si sono verificati sia i disastri dello Space Shuttle Challenger che dello Space Shuttle Columbia, che hanno causato la morte degli astronauti più coraggiosi.

Per commemorare gli astronauti che hanno perso la vita in servizio, la NASA organizza cerimonie annuali. Nel 2021, il Kennedy Space Center in Florida ha svelato un nuovo tributo alla missione Apollo 1 nel suo complesso visitatori, onorando il coraggio e il sacrificio di questi eroi caduti.

