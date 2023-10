Decine di migliaia di squali e razze in via di estinzione catturati dalla pesca su piccola scala nella Repubblica del Congo

Un recente studio pubblicato sulla rivista Conservation Science and Practice rivela che decine di migliaia di squali e razze in via di estinzione vengono catturati ogni anno dalla pesca su piccola scala al largo della Repubblica del Congo. I ricercatori hanno esaminato i pesci portati a riva a Songolo, che ospita oltre il 60% dei pescatori “artigianali” del paese, che utilizzano piccole imbarcazioni, piccoli motori, lenze tirate a mano e reti.

In un periodo di tre anni, i ricercatori hanno registrato più di 73,000 squali e razze sbarcati. La maggior parte di questi individui erano giovani e il 98% erano specie elencate come vulnerabili, in pericolo o in pericolo critico nella Lista Rossa IUCN. Inoltre, lo studio ha identificato due specie precedentemente ritenute localmente assenti nell’area: il pesce cuneo africano e lo squalo angelo dal dorso liscio.

Lo studio evidenzia l'importanza della pesca su piccola scala e il suo impatto sia sui mezzi di sussistenza dei pescatori che sulla biodiversità. La predominanza di giovani squali e razze nelle catture rappresenta una tripla minaccia, poiché influisce negativamente sui pescatori a causa delle dimensioni più piccole e del valore inferiore di questi individui. Inoltre, la cattura di esemplari giovani impedisce loro di raggiungere l’età riproduttiva e contribuisce al declino delle popolazioni di squali e razze. Infine, l’elevato numero di novellame suggerisce che l’area possa fungere da vivaio per alcune specie, rendendo fondamentale la protezione di questi habitat dalle attività di pesca.

I ricercatori raccomandano di progettare misure di conservazione che preservino le popolazioni di squali e razze garantendo al tempo stesso la sostenibilità dei mezzi di sussistenza dei pescatori. Queste misure potrebbero includere la regolamentazione delle pratiche di pesca, la limitazione della pesca di specie specifiche durante i periodi critici e l’introduzione di modifiche alle attrezzature da pesca per ridurre le catture accessorie di specie non bersaglio.

Lo studio sottolinea la necessità di un approccio collaborativo che coinvolga pescatori, ricercatori e organizzazioni governative per creare strategie di gestione efficaci. La Repubblica del Congo ha già realizzato le sue prime Aree Marine Protette, supportate dai ricercatori dell’Università di Exeter e della Wildlife Conservation Society. Queste aree protette mirano a salvaguardare gli habitat critici e a sostenere il recupero delle popolazioni di squali e razze.

La ricerca condotta a Songolo rappresenta solo una frazione del totale delle catture derivanti dalla pesca su piccola scala nel paese. Con oltre il 30% della flotta artigianale basata in località diverse da Songolo, è probabile che il numero effettivo di squali e razze catturati sia significativamente più elevato di quanto osservato nello studio. Ciò evidenzia l’urgente necessità di un monitoraggio continuo e di sforzi di conservazione per proteggere queste specie minacciate e i loro habitat.

Fonte:

– Scienza e pratica della conservazione (2023)

– Università di Exeter