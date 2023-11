Uno sguardo alla nascita delle stelle: svelare i segreti di HH 212

By

Una straordinaria immagine proveniente dall'innovativo telescopio spaziale James Webb ha fornito agli scienziati nuove informazioni sull'affascinante processo di formazione stellare. L'immagine cattura la protostella HH 212, situata a circa 1,300 anni luce dalla Terra.

Sin dal rilevamento di HH 212 vicino alla Cintura di Orione nel 1993, gli astronomi hanno dedicato decenni allo studio di questa stella nascente e allo svelamento della sua formazione. Tuttavia, la recente immagine del telescopio spaziale James Webb rappresenta la prima volta in cui gli scienziati sono riusciti a osservare la protostella con dettagli così vividi. I telescopi terrestri non sono stati in grado di produrre lo stesso livello di chiarezza e colore dell’ultima istantanea.

L’accattivante fotografia rivela una ricchezza di informazioni sulla formazione stellare. Mostra pennacchi rosa simmetrici di emissioni di gas provenienti da entrambe le estremità della protostella. Queste esplosioni di neon, chiamate getti o deflussi, sono considerate sottoprodotti essenziali della nascita di una stella. La cosa intrigante di questi pennacchi vibranti è che indicano la presenza di idrogeno molecolare.

Secondo Mark McCaughrean, consulente senior dell’Agenzia spaziale europea, questi getti e deflussi svolgono un ruolo cruciale nello sviluppo delle stelle. Quando la massa centrale di gas si contrae e ruota, deve perdere il suo momento angolare per evitare di disintegrarsi. Questo processo di eliminazione, secondo gli scienziati, avviene attraverso i potenti getti e deflussi osservati nell’immagine.

Il telescopio spaziale James Webb, situato a oltre un milione di miglia di distanza nel punto 2 di Lagrange, offre un'opportunità senza precedenti per esplorare lo spazio profondo e far progredire la nostra comprensione della formazione di stelle e pianeti. Lanciato a Natale due anni fa, questo straordinario telescopio consente agli scienziati di approfondire galassie, stelle e atmosfere planetarie come mai prima d'ora.

Nicola Fox, amministratore associato del Science Mission Directorate della NASA, esalta le capacità di trasformazione del telescopio. Lei sostiene che il telescopio ha già rivoluzionato la nostra percezione del cosmo, facendo luce sulle galassie e sui corpi celesti lontani. La sua capacità di catturare la luce dai confini più remoti dell'universo apre la strada a nuove scoperte scientifiche e apre le porte alla ricerca di mondi potenzialmente abitabili.

FAQ

D: Cos'è il telescopio spaziale James Webb?

R: Il James Webb Space Telescope è un osservatorio spaziale lanciato per esplorare lo spazio profondo e fornire informazioni rivoluzionarie sulla formazione di stelle, galassie e pianeti.

D: Cosa ha rivelato la recente immagine dal telescopio?

R: L’immagine ha rivelato dettagli intricati sulla formazione della protostella HH 212, mostrando pennacchi rosa simmetrici di emissioni di gas, comunemente noti come getti o deflussi, provenienti da entrambi i poli della protostella.

D: In cosa differisce il telescopio spaziale James Webb dai telescopi terrestri?

R: Il telescopio spaziale James Webb offre capacità di imaging superiori rispetto ai telescopi terrestri. La sua posizione nello spazio e la tecnologia avanzata consentono osservazioni più chiare e dettagliate, consentendo agli scienziati di svelare i misteri dell'universo precedentemente inaccessibili.

D: Che ruolo giocano i getti e i deflussi nella formazione stellare?

R: I getti e i deflussi sono considerati sottoprodotti cruciali della nascita delle stelle. Aiutano il gas in contrazione a perdere il suo momento angolare, impedendogli di volare via e assicurando la formazione della stella.

D: In che modo il telescopio spaziale James Webb contribuisce alla scoperta scientifica?

R: La capacità del telescopio di catturare la luce da angoli remoti dell'universo consente agli scienziati di porre domande e rispondere a domande che un tempo andavano oltre ogni immaginazione. Ogni nuova immagine dal telescopio svela nuove scoperte e amplia la nostra conoscenza del cosmo.