Galassie adolescenti: svelare la chimica dell'adolescenza cosmica

Un recente studio condotto da astrofisici della Northwestern University, utilizzando i dati del James Webb Space Telescope (JWST) della NASA, fa luce sulla composizione chimica delle “galassie adolescenti”. Si è scoperto che queste galassie, formatesi circa due o tre miliardi di anni dopo il Big Bang, sono insolitamente calde e contengono elementi inaspettati come il nichel, notoriamente difficili da osservare.

I risultati di questo studio, che sarà pubblicato su The Astrophysical Journal Letters, fanno parte del sondaggio CECILIA (Chemical Evolution Constrained using Ionized Lines in Interstellar Aurorae) in corso. Guidati da Allison Strom della Northwestern University, i ricercatori mirano a comprendere come le galassie si sono evolute nel corso della storia cosmica.

Strom paragona le galassie adolescenti agli adolescenti umani, affermando che entrambe attraversano periodi di crescita e cambiano durante i loro anni formativi. Studiando il DNA chimico di queste galassie durante la loro fase adolescenziale, i ricercatori ottengono informazioni su come sono cresciute e su come continueranno ad evolversi. La CECILIA Survey si concentra sull'osservazione degli spettri di galassie distanti, esaminando la quantità di luce attraverso diverse lunghezze d'onda. Queste informazioni rivelano gli elementi chiave presenti nelle galassie, aiutando gli astrofisici a comprendere le attività galattiche passate e future.

Lo studio condotto da Strom e dai suoi collaboratori prevedeva l'utilizzo del JWST per osservare ininterrottamente per 33 ore 30 galassie adolescenti distanti. Hanno poi combinato gli spettri di 23 di queste galassie per creare un’immagine composita, fornendo una comprensione più profonda e dettagliata di quella che qualsiasi telescopio terrestre potrebbe offrire. Lo spettro risultante ha riservato alcune sorprese, tra cui la presenza di nichel, un elemento difficile da osservare a causa della sua rarità.

Inoltre, lo studio ha rivelato che le galassie adolescenti hanno temperature più elevate rispetto alle loro controparti più mature. Ciò indica che le galassie erano sostanzialmente diverse e sperimentavano condizioni uniche durante la loro adolescenza. Strom sottolinea il legame intrinseco tra la temperatura e la chimica delle galassie, suggerendo che le differenze osservate sono una manifestazione del distinto DNA chimico delle galassie.

Questa ricerca contribuisce alla nostra comprensione dell’evoluzione stellare, fornendo informazioni su come le galassie crescono e cambiano nel tempo. Studiando le galassie adolescenti, gli scienziati sperano di scoprire i processi che modellano le galassie come la nostra Via Lattea e di determinare perché alcune appaiono “rosse e morte” mentre altre continuano a formare stelle.

FAQ

Cos'è il Sondaggio CECILIA?

Il CECILIA Survey è un programma che utilizza il telescopio spaziale James Webb della NASA per studiare la chimica delle galassie distanti. Analizzando gli spettri di queste galassie, i ricercatori ottengono informazioni sulla loro composizione chimica e su come si sono evolute nel tempo.

Qual è il significato dello studio delle galassie adolescenti?

Le galassie adolescenti rappresentano una fase cruciale nell’evoluzione galattica, dove si verificano crescita e cambiamenti significativi. Studiando il DNA chimico di queste galassie, gli astrofisici possono comprendere meglio i processi che modellano le galassie e come differiscono l'una dall'altra.

Perché la presenza di nichel nelle galassie adolescenti è sorprendente?

Il nichel è un elemento raro e difficile da osservare. La sua presenza nelle galassie adolescenti suggerisce condizioni o caratteristiche uniche all’interno di queste galassie, facendo luce sui comportamenti e sui processi delle stelle all’interno dell’ambiente galattico.

Perché le galassie adolescenti sono più calde rispetto alle galassie più mature?

Le temperature più elevate osservate nelle galassie adolescenti forniscono un’ulteriore prova del loro distinto DNA chimico. La temperatura e la chimica del gas nelle galassie sono intrinsecamente legate, mostrando le diverse condizioni e ambienti vissuti durante la loro adolescenza.