Galassie che assorbono: nuove scoperte attraverso l'assorbimento della luce

Utilizzando il telescopio spaziale Hubble, gli astronomi del Cosmic Dawn Center hanno fatto la scoperta rivoluzionaria di una galassia che può essere osservata solo attraverso la luce che assorbe anziché emettere. Questa galassia, situata quasi 11 miliardi di anni nel passato, fa parte di un primo gruppo che potrebbe in seguito assomigliare al nostro Gruppo Locale.

Tipicamente, le galassie vengono rilevate attraverso la luce che emettono o riflettono. Tuttavia, se una galassia si trova lungo la linea di vista verso una sorgente luminosa più distante e brillante, assorbirà parte della luce di quella sorgente. Questo assorbimento avviene a causa delle particelle di gas e polvere presenti tra le stelle della galassia. Analizzando lo spettro della sorgente luminosa di fondo, gli astronomi possono osservare distinti “buchi” di assorbimento che rivelano la presenza di una galassia in primo piano.

La luce assorbita fornisce informazioni sulle caratteristiche fisiche della galassia assorbente. In questo caso, la sorgente luminosa di fondo è probabilmente un quasar, il nucleo di una galassia con un buco nero supermassiccio. Nonostante le difficoltà legate all’osservazione di una galassia che emette luce propria mentre si trova di fronte a un quasar luminoso, gli astronomi sono riusciti a rilevare con successo molteplici assorbitori di questo tipo.

Nel loro studio più recente, il team si è concentrato su un quasar particolarmente rosso che è stato fortemente arrossato da un assorbitore situato quasi 11 miliardi di anni fa. Questo assorbitore, che assorbe molta più luce rispetto ad altri, suggerisce che si tratti di una galassia matura simile alla Via Lattea. Sebbene non siano stati in grado di rilevare una controparte luminosa dell’assorbitore, i ricercatori hanno scoperto un’altra galassia vicina che potrebbe far parte del primo gruppo.

Le osservazioni della luce assorbita indicano che la polvere nella galassia in primo piano assomiglia alla polvere vista nella nostra Via Lattea e nelle galassie vicine. Questa scoperta fa luce sulla composizione e sulla natura delle galassie nel corso della storia cosmica.

Nel complesso, questo studio evidenzia l’importante ruolo dell’assorbimento della luce nello scoprire i segreti nascosti delle galassie lontane. Utilizzando questo metodo complementare, gli astronomi possono ampliare la nostra comprensione dell'universo primordiale e della formazione dei gruppi di galassie.

