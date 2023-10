La nuova superficie superidrofobica può rimanere asciutta sott'acqua per mesi

Un team di ricercatori dell’Università di Harvard e di altre istituzioni ha sviluppato una superficie superidrofobica con un piastrone stabile che può durare per mesi sott’acqua. La ricerca, pubblicata su Nature Materials, potrebbe avere una serie di applicazioni in biomedicina e industria.

La specie di ragno Argyroneta acquatica ha ispirato questa ricerca. Questo ragno può vivere tutta la sua vita sott'acqua nonostante abbia polmoni che possono respirare solo ossigeno atmosferico. Il segreto sta nei milioni di peli idrorepellenti sul corpo del ragno che intrappolano l'aria, creando uno strato sottile chiamato piastrone.

Per anni, gli scienziati hanno cercato di replicare gli effetti protettivi del piastrone per applicazioni quali la prevenzione della corrosione, della crescita batterica e delle incrostazioni chimiche sulle superfici sottomarine. Tuttavia, i tentativi precedenti hanno mantenuto le superfici asciutte solo per poche ore.

I ricercatori hanno sviluppato un nuovo metodo per creare superfici superidrofobiche subacquee di lunga durata. Hanno identificato un gruppo più ampio di parametri, tra cui la ruvidità superficiale e l'idrofobicità, per determinare la stabilità del piastrone. Utilizzando questo metodo, hanno progettato una superficie superidrofobica realizzata in una lega di titanio con un piastrone di lunga durata.

La stabilità e la durabilità della superficie sono state dimostrate attraverso test approfonditi, tra cui flessione, torsione ed esposizione all'acqua calda e fredda. La superficie è rimasta aerofila, o intrappolata dall'aria, per 208 giorni mentre era immersa nell'acqua e ha mostrato una significativa resistenza alla crescita batterica e all'adesione delle cozze.

La semplicità e la scalabilità di questo nuovo metodo lo rendono prezioso per le applicazioni del mondo reale. Potrebbe essere utilizzato in contesti biomedici per ridurre le infezioni dopo un intervento chirurgico o come impianti biodegradabili. La ricerca apre opportunità per lo sviluppo di nuovi materiali con proprietà senza precedenti, ispirati alle soluzioni proprie della natura.

Fonte: Materiali naturali, DOI: 10.1038/s41563-023-01670-6