Gli scienziati sviluppano un metodo per l'imaging Cryo-EM di piccole molecole proteiche

Gli scienziati dell'UCLA hanno sviluppato una soluzione che consente alla microscopia crioelettronica (crio-EM) di generare immagini di alta qualità di molecole proteiche più piccole. Cryo-EM è una tecnica che consente la visualizzazione della struttura atomica delle molecole biologiche con alta risoluzione. In precedenza, la crio-EM era efficace solo per l’imaging di molecole di grandi dimensioni, ma questo nuovo sviluppo ne espande le capacità.

I ricercatori hanno progettato una struttura proteica a forma di cubo da 20 nanometri, chiamata impalcatura, con sporgenze simili a un treppiede per mantenere le piccole proteine ​​in posizione. Durante l'elaborazione, l'impalcatura può essere rimossa digitalmente dall'immagine, ottenendo così un'immagine 3D della sola piccola proteina analizzata. Questo progresso è significativo per lo studio delle proteine ​​di piccole e medie dimensioni, poiché sono cruciali nella ricerca di potenziali nuovi farmaci.

Il team ha testato il metodo utilizzando la crio-EM per osservare la struttura atomica di una proteina chiamata KRAS, che è coinvolta in circa il 25% dei tumori umani. Questa osservazione potrebbe aiutare nello sviluppo di farmaci in grado di neutralizzare le capacità cancerose del KRAS prendendo di mira posizioni specifiche sulla proteina.

Questa ricerca apre possibilità per esplorare le strutture atomiche di proteine ​​più piccole e identificare bersagli per scopi terapeutici. Cryo-EM funziona inviando un raggio di elettroni attraverso campioni di materiale congelati e producendo migliaia di fotografie 2D delle molecole da diverse angolazioni. Riconciliando queste fotografie, viene generata un'immagine 3D ad alta risoluzione di una singola molecola.

Il documento che descrive in dettaglio questa ricerca è stato pubblicato negli Atti della National Academy of Sciences.

– Atti dell’Accademia Nazionale delle Scienze (2023). DOI: 10.1073/pnas.2305494120