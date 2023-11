Nuove nanoparticelle verdi sono promettenti nella lotta contro i batteri resistenti ai farmaci

I ricercatori dell’Istituto di chimica fisica dell’Accademia polacca delle scienze (IPC PAS) hanno fatto un passo avanti nella lotta contro i batteri resistenti ai farmaci sviluppando nanoparticelle di tè verde e argento. Queste nanoparticelle hanno mostrato un potenziale significativo nella lotta contro agenti patogeni come batteri e lieviti che non sono influenzati dai tradizionali agenti antimicrobici come gli antibiotici.

Sebbene gli antibiotici abbiano rivoluzionato la medicina e allungato l’aspettativa di vita, l’uso eccessivo di questi farmaci ha portato alla comparsa di batteri resistenti agli antibiotici, ponendo una minaccia per la salute globale. Il team dell'IPC PAS, guidato dal prof. Jan Paczesny, ha concentrato la propria ricerca sullo sviluppo di nanoformulazioni innovative per combattere i diffusi agenti patogeni resistenti ai farmaci.

Gli scienziati hanno combinato nanoparticelle d’argento, note per le loro proprietà antimicrobiche e antifungine, con estratti di tè verde ricchi di polifenoli. Questo approccio unico mirava a migliorare l'efficacia delle nanoparticelle contro un'ampia gamma di agenti patogeni. Le nanoparticelle d’argento ibride verdi (AgNP) hanno dimostrato un’attività antimicrobica superiore rispetto ai singoli componenti e ad alcuni antibiotici.

Attraverso i loro esperimenti, il team ha scoperto che le nanoparticelle sintetizzate con estratti di tè mostravano proprietà antibatteriche più elevate rispetto alle sole nanoparticelle d’argento. Questa svolta apre la possibilità di utilizzare dosaggi più bassi di nanoparticelle nel trattamento delle infezioni e suggerisce che potrebbero essere una potenziale alternativa agli antibiotici in alcune applicazioni.

I ricercatori hanno inoltre scoperto che la dimensione delle nanoparticelle non ha influenzato in modo significativo la loro efficacia antimicrobica, contrariamente alle aspettative. Le nanoparticelle più piccole sono generalmente considerate più citotossiche, ma in questo studio le nanoparticelle verdi hanno mostrato una maggiore efficacia nonostante le loro dimensioni maggiori.

Questi risultati rappresentano un passo significativo verso la lotta ai superbatteri resistenti ai farmaci e offrono speranza per lo sviluppo di trattamenti più mirati utilizzando la nanotecnologia. I ricercatori prevedono applicazioni in agricoltura per sostituire i composti nocivi, nell’agricoltura biologica e persino in applicazioni biomediche come le medicazioni per ferite.

FAQ:

D: Cosa sono le nanoparticelle di tè verde e argento?

R: Le nanoparticelle di tè verde e argento sono particelle sintetizzate combinando nanoparticelle di argento con estratti di tè verde ricchi di polifenoli.

D: In che modo le nanoparticelle di tè verde e argento combattono i batteri resistenti ai farmaci?

R: Le nanoparticelle di tè verde e argento hanno proprietà antimicrobiche e antifungine che le rendono efficaci contro i batteri resistenti ai farmaci. Le nanoparticelle interrompono le strutture cellulari degli agenti patogeni e ne inibiscono la crescita.

D: Le nanoparticelle di tè verde e argento sono una potenziale alternativa agli antibiotici?

R: Sì, la ricerca suggerisce che le nanoparticelle di tè verde e argento potrebbero essere una potenziale alternativa agli antibiotici in determinate applicazioni. Hanno mostrato un’attività antimicrobica superiore rispetto ad alcuni antibiotici.

D: Le nanoparticelle più piccole possono essere più efficaci contro i batteri?

R: In questo studio, le nanoparticelle verdi più grandi hanno dimostrato una maggiore efficacia antimicrobica rispetto alle nanoparticelle più piccole. La dimensione delle nanoparticelle non sembra essere il fattore principale che influenza la loro attività antimicrobica.