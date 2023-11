Nuove intuizioni sugli squali a sangue caldo e le implicazioni per la conservazione

Uno studio innovativo condotto dagli scienziati del Trinity College di Dublino ha scoperto prove sorprendenti che suggeriscono che alcune specie di squali, tra cui lo squalo elefante e la tigre della sabbia dai denti piccoli, potrebbero possedere tratti a sangue caldo. Contrariamente alla convinzione prevalente che la maggior parte delle specie di squali siano a sangue freddo, la ricerca ha fatto luce sulla possibilità che queste creature siano a sangue caldo.

Il gruppo di ricerca ha condotto test su squali elefante vivi nelle acque irlandesi, nonché autopsie su tre squali tigre della sabbia dai denti piccoli che si sono riversati sulle coste dell'Irlanda e della Gran Bretagna. I risultati sono stati intriganti: gli squali tigre della sabbia dai denti piccoli hanno mostrato segni chiave della fisiologia del sangue caldo, inclusi muscoli rossi vicino alle vertebre e un’alta percentuale di miocardio compatto nel ventricolo cardiaco. Allo stesso modo, le misurazioni della temperatura degli squali elefante durante gli sforzi di etichettatura hanno rivelato tratti simili a sangue caldo.

Il dottor Nicholas Payne, l'autore senior dello studio, ha sottolineato l'importanza di questi risultati. Egli ritiene che questa scoperta apra nuove strade all'indagine scientifica, in particolare per comprendere perché l'endotermia regionale, o sangue caldo, si è evoluta in alcune specie di squali. Inoltre, ha evidenziato le potenziali implicazioni di conservazione di questi risultati, soprattutto considerando il rapido riscaldamento dei nostri oceani.

La dottoressa Haley Dolton, l'autrice principale dello studio, ha condiviso le preoccupazioni del dottor Payne. Ha sottolineato che lo squalo tigre della sabbia dai denti piccoli, una specie di acque profonde, è un evento raro nelle acque irlandesi. La sua presenza suggerisce un potenziale spostamento nel suo areale, probabilmente a causa del riscaldamento delle acque. Il dottor Dolton ha sottolineato che questa scoperta solleva preoccupazioni circa la capacità di queste specie di adattarsi all’aumento delle temperature oceaniche.

Sono necessarie ulteriori ricerche per approfondire le ragioni alla base di questi tratti a sangue caldo in alcune specie di squali e le loro implicazioni per gli sforzi di conservazione. Comprendere gli adattamenti fisiologici di queste affascinanti creature è fondamentale per proteggere le loro popolazioni dalle sfide ambientali.

FAQ:

D: Cos'è il sangue caldo negli squali?

Il sangue caldo, noto anche come endotermia regionale, si riferisce alla capacità di un organismo di mantenere la propria temperatura corporea al di sopra di quella dell'ambiente circostante. Mentre in precedenza si credeva che la maggior parte delle specie di squali fossero a sangue freddo, ricerche recenti suggeriscono che alcune specie, come lo squalo elefante e la tigre della sabbia dai denti piccoli, potrebbero possedere tratti a sangue caldo.

D: Quali sono le implicazioni per la conservazione degli squali a sangue caldo?

La scoperta di tratti a sangue caldo in alcune specie di squali solleva preoccupazioni sulla loro capacità di far fronte al riscaldamento dei mari. Poiché la temperatura dell’oceano continua ad aumentare, queste specie potrebbero dover affrontare difficoltà nell’adattarsi al loro ambiente in evoluzione. Gli sforzi di conservazione devono tenere conto di questi adattamenti fisiologici per salvaguardare le popolazioni di squali a sangue caldo.

D: Come sono stati ottenuti i risultati della ricerca?

Il gruppo di ricerca ha condotto test su squali elefante vivi e ha eseguito autopsie su tre squali tigre della sabbia dai denti piccoli che si sono riversati sulle coste irlandesi e britanniche. Questi esami hanno rivelato segni chiave della fisiologia a sangue caldo in queste specie di squali, come i muscoli rossi vicino alle vertebre e un’alta percentuale di miocardio compatto nel ventricolo cardiaco.

D: Chi ha finanziato la ricerca?

Il lavoro del dottor Haley Dolton è stato finanziato dall'Irish Research Council, mentre il dottor Nicholas Payne è stato finanziato dalla Science Foundation Ireland. La ricerca ha coinvolto la collaborazione con scienziati dell’Università di Pretoria, della Zoological Society di Londra, dell’Università di Zurigo, dell’Università di Swansea, dello Smithsonian Tropical Research Institute e dell’University College di Dublino.