La tigre della Tasmania: gli scienziati recuperano l'RNA da un animale estinto

Un team di scienziati svedesi ha estratto con successo l'RNA da una tigre della Tasmania di 132 anni, conosciuta anche come tilacino, rendendola la prima famiglia di animali estinti da cui è stato recuperato l'RNA. Il tilacino, un marsupiale carnivoro striato, fu cacciato fino all'estinzione nell'isola della Tasmania in Australia negli anni '1930.

Recuperando l'RNA, che traduce le informazioni codificate nel DNA in proteine, gli scienziati possono ottenere preziose informazioni sull'attività genetica di animali estinti che in precedenza si pensava fossero perduti. Questa scoperta apre nuove possibilità per studiare la biologia delle specie estinte.

A differenza del DNA, che può fornire informazioni sui geni posseduti da una specie, l’RNA rivela quali geni vengono attivamente utilizzati per produrre proteine ​​all’interno delle cellule. Tuttavia, l’RNA è fragile e si decompone molto più velocemente del DNA, rendendo difficile il recupero dei campioni storici.

Gli scienziati hanno utilizzato un protocollo modificato per estrarre milioni di filamenti di RNA dalla pelle e dai muscoli del campione di tilacino, che era stato catalogato nel 1891 e conservato al Museo di Storia Naturale di Stoccolma. Sebbene alcuni RNA mostrassero segni di danno, l'autenticità delle sequenze di RNA del tilacino è stata confermata confrontandole con il genoma della specie.

I ricercatori hanno scoperto l’RNA che codifica per proteine ​​tessuto-specifiche nei campioni muscolari, come titina e actina, che sono responsabili dell’elasticità e della contrazione delle fibre muscolari. Nei campioni di pelle, hanno trovato l’RNA che codifica per una proteina strutturale chiamata cheratina. I profili di RNA somigliano molto a quelli delle specie esistenti e forniscono informazioni su caratteristiche anatomiche specifiche.

Oltre ad aiutare gli sforzi in corso per resuscitare potenzialmente il tilacino, il recupero dell’RNA da specie estinte potrebbe anche contribuire alla nostra comprensione dell’evoluzione virale. Rilevare la presenza di diversi virus a RNA nel tempo potrebbe far avanzare le nostre conoscenze in questo settore.

I risultati dello studio hanno sollevato questioni etiche e tecnologiche relative ai progetti di de-estinzione. Inoltre, la scoperta di un esemplare di tilacino in un museo svedese suscita curiosità su come sia finito a migliaia di chilometri dal suo habitat originale in Australia.

Questa ricerca pionieristica è stata pubblicata su Genome Research.

Definizioni:

– RNA: acido ribonucleico, una molecola che traduce le informazioni del DNA in proteine.

– Tilacino: un marsupiale carnivoro striato, noto anche come tigre della Tasmania.

– Genoma: l’insieme completo del materiale genetico, compreso il DNA, di un organismo.

– De-estinzione: il processo di rinascita di specie estinte.

– Evoluzione virale: lo sviluppo e i cambiamenti delle popolazioni virali nel tempo.

Fonte:

– “Recuperato l’RNA del tilacino estinto di 132 anni, il primo.” EurekAlert! Notizie scientifiche.

– “Il più antico RNA trovato in un cucciolo di lupo mummificato di 14,000 anni fa”. National Geographic.