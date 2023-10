L'affascinante Takin: una specie bovide unica

By

Il takin, scientificamente conosciuto come Budorcas taxicolor, è una specie di bovide affascinante e unica. Esistono quattro sottospecie di takin: il takin del Bhutan (B. taxicolor whitei), il takin dorato (B. taxicolor bedfordi), il takin Mishmi (B. taxicolor taxicolor) e il takin del Sichuan (B. taxicolor tibetana). Queste creature abitano le zone alpine e le valli boscose dell'Asia, spaziando nel Bhutan, nel Myanmar, nell'India settentrionale, nella Cina centrale e meridionale e nel Tibet.

La dieta del takin consiste principalmente di vegetazione disponibile stagionalmente, come foglie di alberi e arbusti. Consumano anche erbe, erbe e teneri ramoscelli in inverno, quando il loro cibo preferito scarseggia. I Takins hanno caratteristiche fisiche peculiari che ricordano un incrocio tra mucche, capre e pecore. Possiedono nasi da alce e gambe corte e tozze che sostengono i loro corpi grandi e tozzi.

Sia i takin maschi che quelli femminili hanno corna simili a gnu che emergono dalla sommità della testa e si curvano verso l'alto. La loro pelliccia varia dal grigio-marrone al rossastro o al marrone cioccolato, a seconda della sottospecie. In particolare, il takin dorato ha una caratteristica pelle color oro, che potrebbe aver ispirato il vello d'oro della mitologia greca.

I Takins navigano nei loro habitat montuosi utilizzando i loro zoccoli divisi appositamente adattati, consentendo loro di attraversare terreni ripidi e rocciosi. In estate formano branchi fino a 300 individui per l'accoppiamento e un'abbondante disponibilità di cibo. Tuttavia, durante i mesi invernali, le mandrie si dividono in gruppi più piccoli di circa 15-30 animali. I takin maschi sono tipicamente solitari tranne durante la stagione riproduttiva.

I maschi sottolineano la loro dominanza spruzzando urina sulle gambe, sul petto e sul viso, creando un indicatore olfattivo per gli altri takin. Sebbene i takin abbiano pochi predatori naturali, i leopardi delle nevi possono predare i vitelli e predatori come leopardi, tigri, lupi e orsi neri asiatici occasionalmente prendono di mira gli adulti. I Takins utilizzano un suono di tosse per avvertire la mandria quando avvertono un pericolo, spingendo gli altri a fuggire nel sottobosco e a nascondersi.

Sfortunatamente, tutte le sottospecie di takin sono considerate vulnerabili dall’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura (IUCN). Ricerche recenti indicano che il loro raggio d’azione potrebbe essere inferiore a quanto stimato in precedenza, suggerendo che potrebbero correre un rischio maggiore di quanto si pensasse inizialmente.

