Il primo scorcio della NASA del materiale di un asteroide rivela acqua e carbonio

La NASA ha fornito il primo sguardo alle rocce nere e alla polvere riportate dall’asteroide Bennu dalla sua missione OSIRIS-REx. Sebbene la maggior parte del materiale rimanga rinchiuso all’interno di un dispositivo per la raccolta dei campioni, la piccola quantità analizzata finora indica che Bennu contiene abbondante acqua e carbonio. Questa scoperta si aggiunge alla crescente evidenza che gli asteroidi potrebbero aver avuto un ruolo nel seminare sulla Terra primordiale gli ingredienti necessari per l’emergere della vita.

La navicella spaziale che faceva parte della missione OSIRIS-REx ha toccato brevemente la superficie di Bennu nel 2020, raccogliendo rocce in un dispositivo noto come Touch-and-Go Sample Acquisition Mechanism (TAGSAM). Il dispositivo TAGSAM è stato sigillato all'interno di un contenitore che è tornato sulla Terra il mese scorso e viene lentamente smontato in un laboratorio speciale presso il Johnson Space Center della NASA. I campioni prelevati dal contenitore hanno già rivelato minerali argillosi contenenti acqua e quasi il 5% di carbonio, rendendo questo materiale un sogno per gli astrobiologi.

Aprendo il contenitore, gli scienziati hanno visto polvere nera di asteroidi, particelle leggermente più grandi e rocce che erano fuoriuscite attraverso un lembo di Mylar. Queste rocce verranno accuratamente documentate e raccolte da esperti nel laboratorio di astromateriali. Tuttavia, la maggior parte delle rocce riportate da Bennu sono ancora intrappolate all’interno del dispositivo TAGSAM, che i ricercatori dovranno smontare con attenzione per accedere ai campioni. Sebbene la quantità esatta di materiale raccolto sia ancora incerta, il team stima di aver ottenuto circa otto once di materiale da asteroidi.

La scoperta da parte della NASA di acqua e carbonio su Bennu è una scoperta significativa che supporta ulteriormente le teorie sul coinvolgimento degli asteroidi nelle origini della vita sulla Terra. I campioni raccolti da Bennu continueranno ad essere analizzati in dettaglio, fornendo preziose informazioni sulla composizione degli asteroidi e sul loro potenziale ruolo nello sviluppo della vita nell'universo.

Fonte:

- NATIONAL PUBLIC RADIO, RADIO PUBBLICA