Il protoammasso galattico più distante osservato da un team di ricerca internazionale

By

Un gruppo di ricerca internazionale, guidato dal professore assistente Takuya Hashimoto dell'Università di Tsukuba in Giappone e dal ricercatore Javier Álvarez-Márquez del Centro de Astrobiología (CAB, CSIC-INTA) in Spagna, ha fatto una scoperta rivoluzionaria utilizzando il telescopio spaziale James Webb e l'Atacama Large Millimeter/submillimeter Array. Il team ha osservato il protoammasso di galassie più distante fino ad oggi, situato a 13.14 miliardi di anni luce di distanza.

I ricercatori sono riusciti a catturare la “regione centrale” del protoammasso di galassie, che equivale a un’area metropolitana con una densità numerica di galassie eccezionalmente elevata. Hanno scoperto che molte galassie sono concentrate in una piccola area e che la crescita di queste galassie è accelerata.

Utilizzando simulazioni, il team ha anche previsto il futuro di questa area metropolitana e ha scoperto che si fonderà in un’unica galassia più grande entro decine di milioni di anni. Si prevede che questi risultati forniranno preziose informazioni sulla nascita e la crescita delle galassie.

Gli ammassi di galassie, che sono gruppi di più di 100 galassie legate insieme dalla forza gravitazionale reciproca, svolgono un ruolo significativo in astronomia. La crescita di una galassia è influenzata dal suo ambiente, con popolazioni stellari mature che si trovano comunemente in regioni densamente popolate. Questo è noto come “effetto ambiente”. Capire quando è iniziato questo effetto nella storia dell’Universo è cruciale.

I protoammassi di galassie sono gli antenati degli ammassi di galassie poco dopo la nascita dell'Universo. Sono costituiti da circa 10 galassie distanti. Osservando questi protoammassi, gli scienziati possono ottenere informazioni sulle prime fasi della formazione e dell'evoluzione delle galassie.

Il gruppo di ricerca si è concentrato sulla “regione centrale” del protocluster A2744z7p9OD, precedentemente identificato come il protocluster più distante. Utilizzando lo strumento NIRSpec del James Webb Space Telescope, hanno rilevato con successo la luce ionizzata di ossigeno ionizzato proveniente da quattro galassie in questa regione centrale. Ulteriori analisi delle emissioni radio catturate dall’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array hanno rivelato la presenza di polvere in tre delle quattro galassie, indicando la crescita delle galassie.

Per approfondire la formazione e l'evoluzione di queste galassie, il team ha condotto una simulazione della formazione delle galassie. La simulazione ha mostrato che le quattro galassie nella regione centrale alla fine si fonderanno in un’unica galassia più grande entro poche decine di milioni di anni.

Questo studio fornisce preziose informazioni sulla storia primordiale della formazione delle galassie e sul ruolo degli effetti ambientali. Il telescopio spaziale James Webb e l’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array si sono rivelati strumenti essenziali per osservare e studiare le galassie distanti, offrendoci uno sguardo sul passato del nostro Universo.

Fonte:

– Università di Tsukuba, Giappone

– El Centro de Astrobiologia (CAB, CSIC-INTA), Spagna