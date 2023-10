I ricercatori sviluppano nanoparticelle magnetiche per ripulire l'inquinamento da idrocarburi nell'acqua

Oltre a contribuire alla crisi climatica attraverso le emissioni di gas serra, l’uso diffuso di idrocarburi, che sono i principali componenti dei combustibili fossili, pone sfide ambientali significative. Gli idrocarburi sono la classe di inquinanti organici più abbondante sulla Terra e si trovano nel petrolio greggio, comunemente usato come combustibile per i trasporti e il riscaldamento, nonché nei materiali plastici.

Nonostante la crescente consapevolezza degli impatti devastanti del cambiamento climatico, l’economia globale dipende ancora fortemente dai combustibili fossili. Secondo un recente articolo pubblicato su Advanced Science, la produzione mondiale di petrolio greggio e gas naturale ammonta a miliardi di tonnellate, contribuendo al rilascio di grandi quantità di gas serra. A parte le ben note implicazioni ambientali, ha destato preoccupazione la diffusa presenza di inquinamento da microplastiche derivate da idrocarburi. Le microplastiche sono state trovate in aree remote come l’Artico e persino nelle nuvole.

Affrontare il problema urgente dell’inquinamento da plastica e della contaminazione da idrocarburi nell’acqua richiede soluzioni efficaci. Mentre si stanno compiendo sforzi per abbandonare i combustibili fossili ed esplorare opzioni alternative per i prodotti in plastica, è necessario un metodo affidabile per rimuovere gli idrocarburi dall’acqua. I metodi attuali, come la scrematura e la flocculazione, possono rimuovere solo pezzi più grandi di microplastica, lasciando inalterate le particelle più piccole.

Per affrontare questo problema, un team di ricercatori guidato da Marcus Halik della Friedrich-Alexander-Universität ha sviluppato un metodo di bonifica universale utilizzando nanoparticelle superparamagnetiche di ossido di ferro (SPION). Queste nanoparticelle hanno una dimensione di circa 10 nm e possiedono un'ampia superficie attiva. La proprietà di superparamagnetismo degli SPION consente loro di essere facilmente raccolti utilizzando un magnete esterno.

I ricercatori hanno dimostrato l’efficacia della loro tecnologia di pulizia magnetica dell’acqua rimuovendo con successo vari idrocarburi, inclusi oli e particelle microplastiche, da diversi campioni di acqua. Si è scoperto che gli SPION sono riciclabili e potrebbero essere utilizzati più volte. È interessante notare che, dopo un ciclo di bonifica, la miscela di particelle di ferro e rifiuti di plastica mostrava ancora proprietà di assorbimento dell’olio, superando le sole SPION pulite.

Anche se ci sono ancora alcune sfide da superare, come trovare una soluzione per riciclare gli idrocarburi raccolti, il team ritiene che il loro lavoro contribuirà a prevenire l’ingresso di microplastiche e inquinanti organici negli oceani e in altre fonti d’acqua. Stanno anche lavorando per espandere la gamma di inquinanti che gli SPION possono prendere di mira, compresi gli inquinanti inorganici. Per realizzare questi progressi sono necessari un ulteriore sviluppo di un prototipo di separatore magnetico e un sostegno finanziario.

Questo approccio innovativo che utilizza nanoparticelle magnetiche offre un potenziale promettente per affrontare il problema globale dell’inquinamento da idrocarburi nell’acqua. Sviluppando metodi efficaci per rimuovere e riciclare gli idrocarburi, possiamo mitigare gli impatti sull’ambiente e andare verso un futuro più sostenibile.

Riferimento: Marcus Halik, et al., Un metodo sostenibile per la rimozione dell'intera gamma di idrocarburi liquidi e solidi dall'acqua, inclusi up- e riciclo, Advanced Science (2023). DOI: 10.1002/advs.202302495