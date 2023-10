Aggiornamento sull'astronave di SpaceX di Elon Musk

By

Il CEO di SpaceX, Elon Musk, ha fornito un aggiornamento sul razzo Starship al Congresso Astronautico Internazionale. Musk ha confermato che SpaceX ha affrontato tutte le correzioni necessarie richieste dai regolatori per un secondo tentativo di volo. Il prossimo lancio riguarderà la “staging caldo”, in cui i motori dello stadio superiore si accenderanno prima della separazione. Questo è un nuovo test per SpaceX. Musk ritiene che questa sia la parte più rischiosa del volo, ma in caso di successo ritiene che ci siano buone possibilità di raggiungere l'orbita.

Musk ha anche menzionato i piani futuri per la Starship, inclusa la possibilità di un atterraggio senza equipaggio su Marte tra quattro anni. Inoltre, la NASA ha stipulato un contratto con SpaceX per far atterrare gli astronauti sulla Luna utilizzando Starship nel 2025 o 2026.

La FCC multa DISH per negligenza relativa ai detriti spaziali

La Federal Communications Commission (FCC) ha multato di 150,000 dollari il fornitore di TV satellitare DISH per non essere riuscito a deorbitare correttamente uno dei suoi satelliti defunti. Questa mossa evidenzia l’impegno della FCC nel far rispettare le regole sui detriti spaziali e nel garantire che gli operatori satellitari si assumano la responsabilità della loro spazzatura spaziale.

I detriti spaziali rappresentano un rischio significativo per i veicoli spaziali operativi e la NASA ha esplorato vari metodi per rimuovere questi detriti dall'orbita terrestre. La multa della FCC costituisce un accordo rivoluzionario, dimostrando la forte autorità dell'agenzia in materia di controllo dei detriti spaziali.

PLD Space lancia il primo razzo privato in Europa

La società spagnola PLD Space ha lanciato con successo il suo razzo riutilizzabile, MIURA 1, segnando la prima volta che una società privata ha costruito e lanciato un razzo in Europa. Il volo di prova è durato 5 minuti, con il razzo che ha raggiunto un'altitudine di 28 miglia prima di atterrare nell'Oceano Atlantico come previsto.

Questo traguardo ha posizionato in prima linea la ricerca e lo sviluppo della Spagna nel trasporto spaziale. Il successo del volo di prova del MIURA 1 consentirà a PLD Space di sviluppare ulteriormente il razzo e di lavorare su MIURA 5, un sistema più ampio progettato per il dispiegamento satellitare. L'azienda mira ad accelerare il progresso tecnologico nello sviluppo di razzi.

Definizioni:

Astronave: Il più grande razzo della storia sviluppato da SpaceX.

Il più grande razzo della storia sviluppato da SpaceX. Messa in scena calda: Una tecnica di allestimento dei razzi in cui i motori dello stadio superiore vengono accesi prima della separazione.

Una tecnica di allestimento dei razzi in cui i motori dello stadio superiore vengono accesi prima della separazione. Detriti spaziali: Satelliti defunti, parti di razzi e altri frammenti nell'orbita terrestre che rappresentano un rischio per i veicoli spaziali operativi.

Satelliti defunti, parti di razzi e altri frammenti nell'orbita terrestre che rappresentano un rischio per i veicoli spaziali operativi. Deorbita: Il processo di riportare in sicurezza un satellite nell'atmosfera terrestre per bruciarlo al rientro.

Fonte:

Aggiornamento SpaceX Starship di Elon Musk: annunci di SpaceX ed Elon Musk al Congresso Astronautico Internazionale.

La FCC multa DISH per negligenza relativa ai detriti spaziali: azione esecutiva della FCC contro il fornitore di TV satellitare DISH.

PLD Space lancia il primo razzo privato in Europa: lancio riuscito del razzo MIURA 1 da parte di PLD Space.