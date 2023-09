Un ecosistema di microrganismi sintetici per il riciclo dei rifiuti di plastica

L’inquinamento causato dalla plastica è diventato una preoccupazione crescente in tutto il mondo, spingendo i ricercatori a trovare soluzioni innovative. In un recente studio pubblicato su Nature Communications, gli scienziati hanno sviluppato un ecosistema di microrganismi sintetici che trasformano in modo collaborativo la plastica in sostanze chimiche desiderabili. Utilizzando due ceppi di batteri, i ricercatori hanno degradato in modo efficiente il polietilene tereftalato (PET), una delle materie plastiche più comuni, in polimeri non tossici, rispettosi dell’ambiente e biodegradabili.

I ricercatori, guidati dal professore di bioingegneria Ting Lu dell’Università dell’Illinois Urbana-Champaign e dal professore di ingegneria medica e scienze James J. Collins del MIT, hanno adottato un approccio unico dividendo il processo di upcycling in due compiti distinti gestiti da diversi ceppi batterici. Un ceppo era responsabile della lavorazione dell’acido tereftalico, mentre l’altro si concentrava sul glicole etilenico, entrambi sottoprodotti della degradazione del PET. La combinazione degli sforzi di questi ceppi si è rivelata più produttiva rispetto all’utilizzo di un singolo ceppo per entrambi i compiti.

Il risultato di questo consorzio di upcycling di designer è stata la conversione del PET in due prodotti preziosi: poliidrossialcanoati a catena media (mcl-PHA) e muconato cis-cis (MA), un precursore del poliuretano e dell'acido adipico. Il poliuretano è ampiamente utilizzato in applicazioni quali isolanti, schiume, rivestimenti e adesivi, mentre il nylon è costituito da acido adipico.

Questo approccio di divisione microbica del lavoro per il riciclo della plastica offre numerosi vantaggi. Utilizzando microrganismi per la bioconversione, la complessità del processo può essere semplificata, portando a processi di produzione ottimizzati. Inoltre, questo metodo consente l’integrazione della degradazione dei rifiuti e della generazione del prodotto, rendendolo un’alternativa promettente ai tradizionali metodi di upcycling dei polimeri.

Sebbene questo studio si sia concentrato sull’upcycling del PET, le strategie e il concetto sottostanti possono potenzialmente essere applicati anche ad altri tipi di plastica, aprendo la strada a una bioeconomia sostenibile. Espandendo le vie biosintetiche e collegandole ai nodi metabolici nel catabolismo dell'acido tereftalico e del glicole etilenico, questo ecosistema di microrganismi sintetici può essere utilizzato per produrre una varietà di sostanze chimiche.

La lotta contro l’inquinamento da plastica richiede soluzioni innovative e lo sviluppo di questo ecosistema di microrganismi sintetici ci avvicina un passo avanti verso un futuro più sostenibile.

Fonte:

– “Ingegneria della divisione microbica del lavoro per il riciclo della plastica” – Nature Communications

– Università dell'Illinois Urbana-Champaign

– Massachusetts Institute of Technology (MIT)