Nuovi approfondimenti dalle recenti scoperte del satellite SWOT

Il satellite Surface Water and Ocean Topography (SWOT) ha recentemente completato la sua prima orbita scientifica completa di 21 giorni, fornendo informazioni rivoluzionarie sull’altezza dell’acqua sulla superficie terrestre. Le misurazioni del satellite offrono una visualizzazione dettagliata delle anomalie dell'altezza della superficie del mare, evidenziando le variazioni dei livelli degli oceani in tutto il mondo. Queste variazioni sono cruciali per mappare fenomeni come le correnti oceaniche e il riscaldamento degli oceani.

Parag Vaze, project manager SWOT presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA, descrive i dati inviati dallo SWOT come “incredibili”. Grazie alla capacità di far avanzare la ricerca sui cambiamenti climatici, queste osservazioni consentono alle comunità di tutto il mondo di prepararsi meglio alle sfide di un mondo in riscaldamento.

La chiave per la raccolta di questi dati è lo strumento Radar Interferometer in banda Ka (KaRIn). Emettendo impulsi radar verso la superficie dell'acqua e ricevendo il segnale di ritorno con due antenne posizionate alle due estremità di un braccio di 33 piedi, SWOT può acquisire informazioni altamente dettagliate sui corpi d'acqua. Questa tecnologia rappresenta un significativo passo avanti nella nostra comprensione delle dinamiche dell'acqua dolce, come spiegato da Daniel Esteban-Fernandez, responsabile dello strumento KaRIn presso il Jet Propulsion Laboratory della NASA.

Lanciato il 16 dicembre 2022 dalla base spaziale di Vandenberg, SWOT è uno sforzo di collaborazione tra la NASA, il Centre National D'Etudes Spatiales (CNES), l'Agenzia spaziale canadese (CSA) e l'Agenzia spaziale del Regno Unito. Essendo la prima indagine globale delle acque superficiali della Terra, SWOT mira a osservare i dettagli più fini della topografia della superficie dell'oceano e a monitorare i cambiamenti nei corpi idrici nel tempo.

Durante la fase operativa in corso, il satellite continuerà a raccogliere dati per circa tre anni, garantendo una comprensione completa delle acque superficiali della Terra. Queste intuizioni promettono di rivoluzionare la nostra conoscenza delle dinamiche globali dell’acqua e di contribuire alle strategie di mitigazione dell’impatto dei cambiamenti climatici.

