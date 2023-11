Nuove intuizioni dal satellite SWOT: mappatura dell'acqua terrestre

Il satellite Surface Water and Ocean Topography (SWOT), progettato per condurre il primo rilevamento globale delle acque superficiali della Terra, sta rivoluzionando la nostra comprensione dei corpi idrici sul nostro pianeta. Lanciata nel dicembre 2022, questa missione di collaborazione tra la NASA, l’agenzia spaziale francese CNES e altri partner mira a fornire misurazioni dettagliate di come i corpi idrici cambiano nel tempo.

Raccogliendo dati sulle altezze della superficie marina in tutto il mondo, il satellite SWOT offre una vista affascinante degli oceani terrestri. Misurando l'altezza di quasi tutta l'acqua sulla superficie del pianeta, fornisce una delle prospettive più complete e dettagliate sui nostri oceani, laghi d'acqua dolce e fiumi.

L'innovativo strumento Interferometro radar in banda Ka (KaRIn), dotato di due antenne distanti 33 piedi l'una dall'altra, consente alla SWOT di raccogliere misurazioni dell'altezza della superficie facendo rimbalzare gli impulsi radar sulla superficie dell'acqua. Questa tecnologia all’avanguardia consente agli scienziati di osservare le differenze del livello del mare, evidenziando le correnti oceaniche come la Corrente del Golfo al largo della costa orientale degli Stati Uniti e la corrente Kuroshio al largo della costa orientale del Giappone. Inoltre, può indicare regioni con acqua relativamente più calda, come la parte orientale dell’Oceano Pacifico equatoriale durante un El Niño.

I dati ottenuti da SWOT svolgeranno un ruolo cruciale nel far progredire la nostra comprensione degli effetti del cambiamento climatico e aiuteranno le comunità di tutto il mondo a prepararsi per un mondo che si riscalda. Mappando i corpi idrici della Terra con una precisione senza precedenti, i dati SWOT contribuiranno alla ricerca in corso e forniranno preziose informazioni per la gestione ambientale, la risposta ai disastri e la pianificazione delle risorse idriche.

