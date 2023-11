La Swinburne University of Technology espande la partnership scientifica con l'Osservatorio Keck

La Swinburne University of Technology ha fatto la storia diventando la prima organizzazione non statunitense a unirsi allo stimato Osservatorio WM Keck alle Hawaii come partner scientifico. Questa partnership innovativa porterà grandi benefici ai ricercatori di Swinburne, raddoppiando il numero di notti di osservazione e garantendo loro voce in capitolo nella definizione delle priorità scientifiche e tecnologiche dell'Osservatorio. Inoltre, consentirà a Swinburne di approfondire la propria esperienza nelle tecnologie all'avanguardia attraverso nuovi progetti di sviluppo software e strumentazione.

La collaborazione con l'Osservatorio Keck si basa sulla partnership di lunga data di 15 anni di Swinburne con Caltech, che ha portato a una serie di notevoli risultati scientifici. I ricercatori di Swinburne hanno apportato contributi rivoluzionari, ad esempio rivelando il funzionamento interno delle protogalassie utilizzando un telescopio cosmico, scoprendo l’inquinamento spaziale causato dalla nascita di nuove stelle e scoprendo un fossile del Big Bang con l’aiuto di un telescopio gigante.

Riconosciuto per la sua ricerca astronomica e astrofisica di livello mondiale, Swinburne è in prima linea nel settore spaziale e aerospaziale in rapida crescita, il cui valore si prevede raggiungerà l'incredibile cifra di 1.1 trilioni di dollari entro il 2040. Sfruttando le loro strutture all'avanguardia, gli astronomi di Swinburne sono stati pionieri nel campo delle tecnologie remote funzionamento dei telescopi, controllandoli da una sala di controllo a oltre 9000 chilometri di distanza, grazie ad una generosa donazione del fondo di beneficenza Eric Ormond Baker.

Questa nuova partnership scientifica con l'Osservatorio Keck è destinata a migliorare sostanzialmente la posizione e l'influenza di Swinburne nella conduzione di attività scientifiche ad alto impatto nel prossimo decennio. Il vicecancelliere e presidente di Swinburne, la professoressa Pascale Quester, ha espresso il suo entusiasmo, affermando: "Questo storico accordo contribuirà a garantire il futuro dell'Australia come leader globale nell'astronomia e nella tecnologia spaziale".

Con un accesso ampliato alle notti di osservazione, gli astronomi di Swinburne assumeranno ruoli di leadership in programmi scientifici ad alto impatto. Collaborando con illustri istituzioni e stimati scienziati del Caltech, dell'Università della California, della NASA, dell'Università delle Hawaii e oltre, guideranno le scoperte del panorama scientifico di domani.

Il direttore ad interim dell'Osservatorio Keck, Rich Matsuda, ha aggiunto: “Siamo entusiasti di accogliere la Swinburne University of Technology come partner scientifico. I loro valori, la loro visione e il loro impegno al servizio della comunità astronomica globale sono strettamente in linea con la nostra missione. Insieme, non vediamo l’ora di intraprendere un’entusiasmante ricerca per svelare la conoscenza fondamentale dell’universo che rimane da scoprire”.

L'ambasciatore degli Stati Uniti in Australia, Sua Eccellenza Caroline Kennedy, ha elogiato la nuova partnership in un videomessaggio, riconoscendo la duratura collaborazione tra Australia e Stati Uniti nel campo dell'esplorazione spaziale. Ha espresso la sua attesa per le scoperte rivoluzionarie che emergeranno da questa eccezionale partnership.

