Un nuovo studio rivela l'affascinante comportamento di caccia dei leoni marini

Un recente video che ha ripreso un leone marino che combatte contro un polipo al largo della costa di Nanaimo, in Canada, ha gettato nuova luce sul complesso comportamento di caccia di questi predatori marini. Lindsay Bryant, che nuota regolarmente nella zona, si è imbattuta in questo incontro avvincente. Inizialmente scambiandolo per il leone marino impigliato in qualcosa, Bryant ha iniziato a registrare l'interazione. Solo dopo aver rivisto il filmato si è resa conto che si trattava di un'intensa lotta tra il leone marino e un polipo.

Nel video condiviso su YouTube, il leone marino può essere visto dibattersi vigorosamente con il polpo, utilizzando manovre evasive per evitare di essere intrappolato dalle otto braccia del polpo. Andrew Trites, ricercatore di mammiferi marini presso l'Università della British Columbia, ha spiegato che ingoiare un polpo intero è un compito impegnativo per i leoni marini. Il polpo ha la capacità di resistere all'inghiottimento utilizzando le braccia per afferrare la testa del leone marino, causandone potenzialmente il soffocamento.

Per superare questo ostacolo, i leoni marini utilizzano una tecnica di caccia strategica. Trites ha rivelato che i leoni marini mordono un braccio del polpo alla volta, esercitando una forza sufficiente a strappargli via un braccio. Ciò consente loro di consumare la preda senza il rischio di soffocamento. È interessante notare che i leoni marini eseguono questa tecnica sulla superficie dell'acqua, poiché possono generare una coppia maggiore nell'aria che sott'acqua.

Lo straordinario incontro tra il leone marino e il polpo ha regalato a Lindsay Bryant un'esperienza di nuoto davvero unica. Definendolo un "avvistamento irripetibile", ha condiviso il filmato sui social media, lasciando gli spettatori affascinati dall'intensa lotta tra due formidabili creature dell'oceano.

