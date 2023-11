Una nuova era per la produzione sostenibile di magnesio: esplorare le prospettive del ciclo di vita

By

Il magnesio, rinomato per le sue caratteristiche di leggerezza e durata, è emerso come un pioniere nel campo dell'ingegneria verde. Con ampie applicazioni nella produzione automobilistica, nel trasporto ferroviario, nell’elettronica di consumo e nella produzione aerospaziale, questo materiale versatile offre soluzioni promettenti per le industrie del 21° secolo.

In Cina, il processo Pidgeon è stato il metodo predominante per la produzione del magnesio. Tuttavia, questa tecnica pone sfide ambientali a causa della significativa generazione di gas serra (GHG) e dell’elevato consumo di combustibili fossili. Di conseguenza, un team di ricercatori cinesi ha intrapreso una valutazione del ciclo di vita (LCA) per valutare il consumo energetico e le emissioni di gas serra associati al processo Pidgeon e cinque metodi alternativi.

Lo studio, condotto nella contea di Fugu, il più grande sito di produzione di magnesio della Cina, ha utilizzato un modello del ciclo di vita dalla culla al cancello. Sfruttando i processi tecnici locali e i dati di produzione, i ricercatori hanno acquisito conoscenze approfondite sul risparmio energetico e sulla riduzione delle emissioni di carbonio all’interno del processo di produzione del magnesio.

I risultati più importanti sono stati i valori aggiornati del consumo energetico e delle emissioni di gas serra per l’attuale processo Pidgeon a Fugu, pari rispettivamente a 6.38×105 MJ e 39.3 t CO2-eq. Queste cifre, derivate dal database cinese, fungono da punto di riferimento cruciale per stabilire le quote di carbonio all’interno dell’industria nazionale del magnesio.

Uno dei metodi alternativi studiati prevedeva l'utilizzo della magnesite abbandonata come materia prima e del gas di cokeria proveniente dalle acciaierie come combustibile. Questo approccio ha dimostrato prestazioni economiche superiori in termini di costi delle emissioni di gas serra.

Pubblicato sulla rivista Carbon Resources Conversion, lo studio mira a fornire preziose informazioni allo sviluppo sostenibile delle industrie del magnesio. Inoltre, cerca di guidare i processi decisionali nella selezione del percorso, in linea con gli obiettivi del picco di carbonio e della neutralità del carbonio della Cina.

FAQ:

D: Cos'è il processo Pidgeon?

R: Il processo Pidgeon è un metodo di riduzione termica che prevede l'utilizzo di dolomite calcinata e ferrosilicio per produrre magnesio.

D: Quali sono le sfide associate al processo Pidgeon?

R: Il processo Pidgeon genera grandi quantità di gas serra (GHG) e dipende da un consumo significativo di combustibili fossili.

D: Qual è il metodo alternativo menzionato nello studio?

R: Il metodo alternativo esplorato nello studio prevede l’utilizzo della magnesite abbandonata come materia prima e del gas di cokeria proveniente dalle acciaierie come combustibile.

D: Quali sono gli obiettivi dello studio?

R: Lo studio mira a promuovere lo sviluppo sostenibile nelle industrie del magnesio e fornire indicazioni per la selezione del percorso in linea con gli obiettivi di picco del carbonio e di neutralità del carbonio della Cina.