I biologi studiano gli eucarioti microbici nei laghi geotermici difficili

I biologi della Syracuse University stanno conducendo ricerche per capire come gli eucarioti microbici prosperano nelle dure condizioni dei laghi geotermici. Gli eucarioti sono organismi dotati di un nucleo e di altri organelli legati alla membrana. Costituiscono una parte significativa della biodiversità della Terra, con circa 8.7 milioni di specie. I protisti, microrganismi unicellulari, sono un gruppo importante di eucarioti e studiarli aiuta a comprendere l'evoluzione delle forme di vita complesse.

I ricercatori del Dipartimento di Biologia dell'Università di Syracuse, guidati da Angela Oliverio, professoressa assistente di Biologia, hanno condotto ricerche sul campo presso il Parco nazionale vulcanico di Lassen in California, noto per il suo più grande lago geotermico negli Stati Uniti. Il lago è estremamente caldo (~52°C/124°F) e acido (pH ~2), fornendo un ambiente unico per studiare i poliestremofili.

I poliestremofili sono organismi che si sono adattati a molteplici condizioni estreme. Analizzando studi precedenti sugli eucarioti microbici in ambienti estremi, i ricercatori hanno scoperto che alcuni lignaggi di amebe si trovavano frequentemente in ambienti ad alta temperatura. Questa scoperta li ha portati a studiare queste amebe per ottenere informazioni su come le cellule eucariotiche si adattano al caldo estremo.

Si è scoperto che un'ameba particolare, T. thermoacidophilus, abbonda nel lago geotermico del Parco nazionale di Lassen. Tuttavia, non esistono dati genomici su questo organismo. I ricercatori si sono recati al parco per studiare il T. thermoacidophilus e cercare altri eucarioti estremofili. Hanno raccolto campioni di acqua dal lago utilizzando uno strumento specializzato e li hanno trasportati in laboratorio per ulteriori analisi.

Il team sta attualmente isolando singole cellule dai campioni per il sequenziamento del genoma e caratterizzando le amebe mediante la microscopia. I ricercatori sperano che le loro scoperte contribuiscano a una migliore comprensione di come gli eucarioti si adattano agli ambienti estremi e potenzialmente rivelino quali tipi di ambienti nell’universo possono sostenere la vita.

Fonte:

– Articolo di origine

– Comunicazioni sulla natura