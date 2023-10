I tratti unici hanno aiutato i mammiferi a sopravvivere alle estinzioni di massa, lo dimostra un nuovo studio

Contrariamente alle credenze precedenti, i mammiferi sopravvissuti alle passate estinzioni di massa non erano sempre generalisti; molti avevano tratti unici che aiutavano la loro sopravvivenza, spingendo a una rivalutazione dei modelli evolutivi.

Quando un asteroide colpì la Terra 66 milioni di anni fa, provocò una devastante estinzione di massa. I dinosauri (ad eccezione di alcuni uccelli) si estinsero tutti, insieme a molti mammiferi. Ma alcuni piccoli mammiferi sono sopravvissuti, gettando le basi per tutti i mammiferi viventi oggi.

Per decenni, gli scienziati hanno ipotizzato che i mammiferi e i loro parenti sopravvissuti a tempi difficili (come quelli durante le estinzioni di massa) ce l’abbiano fatta perché erano generalisti, capaci di mangiare praticamente qualsiasi cosa e di adattarsi a qualunque cosa la vita gli riservasse. Tuttavia, un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Ecology and Evolution suggerisce che questa ipotesi potrebbe non essere del tutto accurata.

Lo studio, condotto da Ken Angieczyk, paleomammalogo del Field Museum, ha studiato l'albero genealogico dei mammiferi attraverso molteplici estinzioni di massa. I ricercatori hanno scoperto che le specie sopravvissute non erano così generiche come si credeva in precedenza. Possedevano invece tratti nuovi e diversi che probabilmente giocavano un ruolo cruciale nella loro sopravvivenza.

Secondo Angieczyk: “Quelli che sopravvissero più spesso sembravano generalizzati solo col senno di poi, se confrontati con i loro discendenti successivi. In realtà erano animali piuttosto avanzati per il loro tempo, con nuovi tratti che avrebbero potuto aiutarli a sopravvivere e fornire flessibilità evolutiva”.

Studi precedenti avevano suggerito che i piccoli mammiferi mangiatori di insetti tendono ad essere i lignaggi che sopravvivono alle estinzioni di massa. Tuttavia, questa nuova ricerca amplia questa nozione indicando che anche i sinapsidi più grandi, il gruppo di animali a cui appartengono i mammiferi, avevano la capacità di sopravvivere a eventi di estinzione.

I ricercatori hanno esaminato l'albero genealogico dei sinapsidi e hanno scoperto che, in certi momenti dell'evoluzione, non erano solo le specie piccole e non specializzate a sopravvivere. Anche alcuni sinapsidi più grandi con caratteristiche uniche riuscirono a sopravvivere e prosperare.

Ad esempio, molti mammiferi dell'epoca dei dinosauri avevano strutture dentali che permettevano loro di tagliare la preda, mentre alcuni possedevano strutture dentali che potevano macinare oltre a tagliare. Queste strutture dentali più specializzate avrebbero dato loro un vantaggio in tempi di scarsità di cibo, consentendo loro di mangiare una più ampia varietà di cibo.

Nel complesso, lo studio evidenzia l’importanza di considerare nuovi tratti e caratteristiche quando si esamina l’evoluzione dei mammiferi. Sfida l’idea che i generalisti siano gli unici in grado di sopravvivere alle estinzioni di massa e suggerisce che tratti unici possano fornire l’adattabilità necessaria per la sopravvivenza.

