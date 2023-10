Sopravvivere alle estinzioni di massa: nuovi tratti chiave del successo per i mammiferi

By

Uno studio recente ha messo in discussione la convinzione di lunga data secondo cui gli animali generalizzati hanno maggiori probabilità di sopravvivere alle estinzioni di massa. Lo studio, condotto da ricercatori del Field Museum e del Columbia College di Chicago, ha scoperto che tratti nuovi e diversi possono svolgere un ruolo cruciale nella sopravvivenza delle specie a seguito di eventi catastrofici.

L’idea della “sopravvivenza dei non specializzati” è prevalente da decenni, suggerendo che gli animali generalisti che possono adattarsi a vari ambienti e fonti di cibo hanno maggiori probabilità di sopravvivere a eventi di estinzione. Tuttavia, lo studio ha scoperto che le specie sopravvissute erano in realtà piuttosto avanzate per il loro tempo, possedendo tratti nuovi che potrebbero aver contribuito alla loro capacità di adattarsi e sopravvivere.

Contrariamente alla credenza popolare, i ricercatori hanno scoperto che non sono stati i piccoli mangiatori di insetti generalisti a sopravvivere alle estinzioni di massa, ma piuttosto specie con caratteristiche uniche. Precedenti ipotesi suggerivano che i piccoli animali generalisti sarebbero i più resistenti, poiché possono nascondersi e nutrirsi di qualsiasi cosa disponibile. Tuttavia, lo studio ha rilevato che gli animali specializzati con esigenze e adattamenti dietetici specifici avevano maggiori possibilità di sopravvivenza.

I ricercatori hanno costruito un vasto albero genealogico dei sinapsidi, il gruppo di animali che comprende i mammiferi, per studiare la loro storia evolutiva attraverso le principali radiazioni e le estinzioni di massa. Analizzando le informazioni sulla dieta e sulle dimensioni corporee, hanno scoperto che i sinapsidi più grandi erano spesso i sopravvissuti, smentendo il concetto di “sopravvivenza dei piccoli e non specializzati”.

Ulteriori analisi hanno rivelato che molti dei mammiferi sopravvissuti avevano caratteristiche più nuove e innovative, come denti specializzati per tagliare e macinare le prede. Questi tratti unici hanno fornito loro una flessibilità evolutiva che ha permesso loro di prosperare in ambienti mutevoli.

Questo studio mette in discussione le ipotesi precedenti e sottolinea l’importanza di considerare una gamma più ampia di tratti e caratteristiche quando si studia la sopravvivenza delle specie durante le estinzioni di massa. I risultati suggeriscono che l’adattamento e l’innovazione potrebbero svolgere un ruolo più significativo nel successo delle specie di quanto si pensasse in precedenza.

