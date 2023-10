L'applicazione dei principi evolutivi ai sistemi non viventi

Un team di scienziati e filosofi ha proposto che la teoria dell'evoluzione di Darwin, basata sulla selezione naturale, possa applicarsi anche ai sistemi non viventi. Suggeriscono che vari sistemi, come i minerali, i cambiamenti all’interno delle stelle e gli uragani, siano costituiti da più componenti che possono unirsi in modi diversi. Alcune di queste configurazioni persistono, mentre altre no.

I ricercatori sostengono che la persistenza di certe forme nei sistemi non viventi è governata da pressioni selettive, simili alla “sopravvivenza del più adatto” nell’evoluzione darwiniana. Credono che questa proposta si estenda a sistemi statici come i minerali, così come a sistemi dinamici come gli uragani, le stelle e persino la vita stessa. Prima del loro lavoro, non esisteva alcuna legge che spiegasse la crescente complessità osservata nel tempo nei sistemi viventi e non viventi.

Nel loro studio pubblicato sulla rivista Proceedings of the National Academy of Sciences, i ricercatori hanno identificato tre pressioni selettive che si applicano ai sistemi in evoluzione: stabilità, novità e capacità di continuare i processi fondamentali. Propongono che l'informazione funzionale di un sistema aumenta se molte configurazioni diverse sono sottoposte a selezione per una o più funzioni.

Gli autori ritengono che questa nuova legge fornisca una prospettiva funzionale del cosmo. Sottolinea relazioni importanti, ad esempio il modo in cui nuove funzioni possono emergere in risposta a nuove caratteristiche ambientali. Ciò solleva domande introspettive sull’evoluzione della nostra biosfera e sulle funzioni che promuoviamo o danneggiamo.

Mentre alcuni esperti, come il professor Milan Ćirković, considerano questo lavoro come una preziosa aggiunta all’astrobiologia, alla scienza dei sistemi e alla teoria evoluzionistica, altri, tra cui il professor Martin Rees, sono scettici. Rees sostiene che l'emergere di vari materiali, ambienti e strutture nel mondo inanimato non richiede necessariamente un nuovo principio sottostante simile alla selezione darwiniana.

Fonte:

– Atti dell'Accademia Nazionale delle Scienze