Luce: un catalizzatore sorprendente per l'evaporazione e le sue potenziali implicazioni

L’evaporazione dell’acqua liquida, un processo fisico ben studiato sulla Terra, potrebbe avere in gioco un fattore sorprendente: la luce stessa. Recenti esperimenti condotti dai ricercatori del Massachusetts Institute of Technology (MIT) hanno fatto luce su una nuova fonte di evaporazione che potrebbe potenzialmente avere un impatto trasformativo maggiore sull’acqua liquida rispetto al solo calore. Questa scoperta mette alla prova l’attuale comprensione del ciclo dell’acqua e apre nuove possibilità per vari campi scientifici.

Storicamente, il processo di evaporazione dell’acqua è stato attribuito al calore. Tuttavia, negli ultimi anni, le incongruenze nei tassi di evaporazione dell’acqua hanno lasciato perplessi matematici e scienziati. In uno studio condotto nel 2022, i ricercatori hanno osservato un tasso di evaporazione che superava del 278% il limite termico dell’acqua liquida.

Inizialmente scettici su questi risultati, i ricercatori del MIT hanno deciso di esplorare spiegazioni alternative. Attraverso i loro esperimenti, scoprirono che la luce, in assenza di calore, può indurre l'evaporazione dell'acqua liquida. Questa rivelazione è particolarmente intrigante perché è noto che l’acqua assorbe principalmente calore, non luce. Questo spiega perché la luce solare riesce a penetrare nelle profondità oceaniche quando l’acqua è limpida, permettendoci di vedere il fondale oceanico dall’alto.

I ricercatori hanno scoperto che dirigendo luci colorate su un materiale idrogel riempito d’acqua, potevano misurare la quantità di acqua persa attraverso l’evaporazione. Le luci utilizzate erano protette dall'emissione di calore, ma provocavano comunque la formazione di condensa sul materiale.

Considerata la potenziale importanza di questa scoperta, i ricercatori del MIT hanno battezzato questo fenomeno come “effetto fotomolecolare”. Se la luce senza calore può effettivamente favorire l’evaporazione, ciò ha profonde implicazioni per campi come la desalinizzazione. Sfruttare queste conoscenze potrebbe portare a processi di desalinizzazione significativamente più efficienti ed economici, triplicando o quadruplicando potenzialmente la loro attuale produttività.

FAQ

D: In che modo la luce induce l'evaporazione?

R: I ricercatori del MIT hanno scoperto che la sola luce, in assenza di calore, può provocare l'evaporazione dell'acqua liquida. Sebbene l’acqua assorba principalmente energia termica, questo studio suggerisce che può anche assorbire la luce, innescando un effetto evaporativo quando esposta a specifiche lunghezze d’onda della luce.

D: Quali implicazioni ha questa scoperta?

R: Questa scoperta mette in discussione la tradizionale comprensione dell’evaporazione dell’acqua, portando a una rivalutazione del ciclo dell’acqua. Inoltre, presenta nuove opportunità per migliorare i processi di desalinizzazione, rendendoli potenzialmente significativamente più efficienti ed economici.

D: Sono in corso sforzi per convalidare questi risultati?

R: Sì, i ricercatori del MIT hanno già avviato collaborazioni con altri esperti per confermare ed esplorare ulteriormente i loro risultati. Anche altri gruppi di ricerca stanno valutando tentativi di replicare i risultati, garantendo un esame accurato e una verifica indipendente di questa scoperta rivoluzionaria.

D: In che modo questa scoperta può influire sulla modellizzazione del cambiamento climatico?

R: Migliorando la nostra comprensione dell’evaporazione, questa scoperta ha il potenziale per migliorare la modellizzazione del cambiamento climatico. I risultati potrebbero contribuire a previsioni e valutazioni più accurate del ciclo dell’acqua e del suo impatto sui modelli climatici globali.

D: Dove posso trovare maggiori dettagli su questa ricerca?

R: Lo studio condotto dai ricercatori del MIT è stato pubblicato nei Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).