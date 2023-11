L'incontro di Lucy Mission con Dinkinesh scopre un sorprendente sistema binario

In un primo incontro rivoluzionario, la missione Lucy della NASA ha recentemente sfiorato Dinkinesh, una piccola roccia spaziale situata nella fascia principale degli asteroidi. Tuttavia, quello che gli scienziati inizialmente credevano fosse un singolare asteroide si è rivelato essere un sistema binario, aggiungendo una svolta inaspettata alla missione.

Keith Noll, scienziato del progetto Lucy del Goddard Space Flight Center della NASA, ha espresso entusiasmo per la scoperta, affermando: "Il fatto che siano due lo rende ancora più emozionante". Questo sistema binario presenta somiglianze con l’asteroide binario vicino alla Terra Didymos e la sua piccola luna Dimorphos, che la missione Double Asteroid Redirection Test della NASA ha osservato nel 2022. Tuttavia, ci sono differenze interessanti che i ricercatori indagheranno ulteriormente.

Lucy, lanciata nell'ottobre 2021, mira a esplorare gli asteroidi troiani, corpi celesti che orbitano attorno a Giove. Studiando queste reliquie del sistema solare primordiale, la NASA spera di ottenere informazioni sulla formazione e l’evoluzione del nostro vicinato cosmico.

Sebbene Dinkinesh non sia un asteroide troiano, il sorvolo è servito come test cruciale per il sistema di tracciamento del terminale di Lucy. La navicella spaziale ha seguito con successo e autonomamente l'asteroide durante l'incontro ad alta velocità, dimostrando l'efficacia del sistema. Tom Kennedy, ingegnere di navigazione e guida di missione presso Lockheed Martin, ha descritto la serie di immagini catturate durante il sorvolo come "fantastiche", sottolineando che il sistema ha funzionato eccezionalmente bene.

Oltre a testare il sistema di tracciamento, Lucy ha anche raccolto dati preziosi su Dinkinesh. Le stime iniziali indicano che l'asteroide più grande ha una larghezza di circa 0.5 metri nel suo punto più largo, mentre quello più piccolo misura circa 790 metri di larghezza. Tuttavia, gli scienziati attendono ancora ulteriori dati per affinare queste stime.

Dopo l'incontro con Dinkinesh, Lucy tornerà sulla Terra per un aiuto gravitazionale che la spingerà verso la sua prossima destinazione, l'asteroide della cintura principale 52246 Donaldjohanson. Questo prossimo sorvolo è previsto per il 2025 e la missione finale di Lucy include l'esplorazione dei Troiani di Giove, con il primo appuntamento previsto nel 2027.

L'aggiunta di Dinkinesh all'elenco degli obiettivi della missione ha aumentato il numero totale di asteroidi da sette a undici, lasciando Hal Levison, il principale investigatore della missione, in soggezione. “Dinkinesh è stato davvero all'altezza del suo nome; questo è meraviglioso”, ha osservato Levison. L'inaspettata scoperta di un sistema binario ha elevato il significato scientifico della missione di Lucy, promettendo rivelazioni ancora più emozionanti in futuro.

FAQ

Qual è la missione di Lucy?

La missione Lucy, lanciata dalla NASA nell'ottobre 2021, mira a studiare gli asteroidi troiani, che sono rocce spaziali che orbitano attorno a Giove e sono resti del primo sistema solare.

Cosa ha rivelato l’incontro con Dinkinesh?

L'incontro con Dinkinesh, inizialmente creduto essere un singolo asteroide, ha rivelato che in realtà si tratta di un sistema binario composto da due asteroidi in orbita l'uno attorno all'altro.

In che modo Lucy traccia gli asteroidi durante i sorvoli?

Lucy utilizza un sistema di tracciamento del terminale che consente alla navicella spaziale di tracciare autonomamente gli asteroidi durante i sorvoli ad alta velocità, come l'incontro con Dinkinesh.

Quale sarà il prossimo obiettivo di Lucy?

Dopo l'incontro con Dinkinesh, Lucy tornerà sulla Terra per un aiuto gravitazionale, che la spingerà verso il suo prossimo obiettivo, l'asteroide della fascia principale 52246 Donaldjohanson.

Quando Lucy raggiungerà i Troiani di Giove?

Si prevede che Lucy raggiungerà i Troiani di Giove, un insieme di asteroidi che condividono l'orbita di Giove, nel 2027, dopo una serie di sorvoli e osservazioni scientifiche.