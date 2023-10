La Terra si sta avvicinando ad una transizione climatica?

Uno studio recente suggerisce che l’aumento dei livelli di gas metano nell’atmosfera terrestre negli ultimi 17 anni potrebbe essere un segno di un evento climatico più ampio. Questo aumento del metano ricorda gli “eventi di terminazione” del passato che segnano la fine delle ere glaciali. Il clima della Terra è sottoposto a cicli di periodi glaciali lunghi e freddi seguiti da periodi interglaciali più brevi e più caldi. Questi cicli si verificano nel corso di migliaia di anni.

Attualmente ci troviamo nella fase interglaciale dell’era glaciale quaternaria, iniziata circa 2.5 milioni di anni fa. Tuttavia, ci sono segnali che un cambiamento potrebbe essere in corso. L’aumento dei livelli di metano dal 2006 assomiglia ai modelli osservati all’inizio delle precedenti terminazioni glaciali.

Il metano è un potente gas serra che può intrappolare il calore nell’atmosfera. Sebbene la maggior parte delle emissioni di metano provenga da attività umane come l’uso di combustibili fossili e l’agricoltura, contribuiscono anche fonti naturali come la vegetazione in decomposizione e lo scongelamento del permafrost. Il recente aumento delle emissioni di metano non è legato esclusivamente ai combustibili fossili, ma è influenzato dai cambiamenti climatici che creano condizioni più calde e umide che aumentano la decomposizione nelle zone umide.

Gli autori dello studio suggeriscono che l’attuale crescita del metano e lo spostamento isotopico potrebbero indicare una più ampia riorganizzazione del clima e della biosfera. Anche se non è chiaro come si svilupperà questo potenziale evento simile alla fine, è improbabile che segnali l’inizio di una nuova era glaciale. Punta invece verso un clima più caldo e cambiamenti significativi nei sistemi naturali della Terra.

Sebbene le ragioni esatte alla base del rapido aumento del metano rimangano sconosciute, gli scienziati sottolineano l’importanza di comprendere e affrontare il metano sia come motore che come indicatore del cambiamento climatico. Lo studio solleva la questione se la Terra stia entrando in una nuova fase nota come “Termination Zero”, che comporterebbe uno spostamento della temperatura verso un futuro ancora più caldo. Sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere meglio le implicazioni e le conseguenze del comportamento del metano nel contesto dei cambiamenti climatici della Terra.

Fonti: La Conversazione, Cicli Biogeochimici Globali