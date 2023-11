Svelare i segreti dell'interno della Terra: il ruolo dell'acqua nell'alterazione del nucleo

By

In uno studio rivoluzionario, gli scienziati dell'Arizona State University, in collaborazione con ricercatori della Yonsei University in Corea del Sud, hanno svelato una scoperta sorprendente sul nucleo della Terra. La ricerca, pubblicata su Nature Geoscience, fa luce sul misterioso strato primo E e sul ruolo dell'acqua nell'alterare la composizione del pianeta.

Per anni i sismologi si sono interrogati sulle origini dello strato primario E, una sottile regione che si estende per poche centinaia di chilometri all’interno del pianeta. Ma ora, grazie al diligente lavoro di questo team internazionale, l’enigma è stato finalmente svelato.

La loro ricerca rivela che l'acqua proveniente dalla superficie terrestre ha l'incredibile capacità di penetrare in profondità nel pianeta, raggiungendo il confine tra nucleo e mantello a circa 1,800 miglia sotto la superficie. In questo frangente ha luogo una notevole interazione chimica, che ristruttura radicalmente la struttura del nucleo terrestre.

Attraverso rigorosi esperimenti ad alta pressione, gli scienziati hanno dimostrato che quando l'acqua proveniente dalle placche tettoniche subdotte interagisce con i materiali del nucleo, forma uno strato unico nella parte più esterna del nucleo. Questo strato è notevolmente ricco di idrogeno e povero di silicio, alterando la composizione del nucleo in una struttura simile a una pellicola. La reazione genera anche cristalli di silice che salgono e si integrano nel mantello.

I sismologi hanno da tempo osservato caratteristiche anomale in questa regione, come velocità sismiche ridotte e diminuzione della densità. Lo strato metallico liquido modificato, attribuito alla reazione chimica indotta dall’acqua, si allinea con queste anomalie.

Questo studio innovativo non solo fornisce una spiegazione per le origini dello strato primario E, ma offre anche una nuova prospettiva sul ruolo dell’acqua nell’alterazione del nucleo terrestre. Evidenzia il profondo impatto che l’acqua subdotta può avere sulla composizione del pianeta, approfondendo la nostra comprensione dei processi dinamici che si verificano sotto i nostri piedi.

FAQ:

D: Cos'è lo strato primario E?

R: Lo strato primario E è una regione sottile all'interno del nucleo terrestre, che si estende per diverse centinaia di chilometri, le cui origini sono state a lungo un mistero.

D: Che ruolo gioca l’acqua nell’alterazione del nucleo?

R: L'acqua proveniente dalla superficie terrestre può penetrare in profondità nel pianeta, innescando un'interazione chimica con i materiali del nucleo che si traduce in uno strato centrale esterno unico e nell'ascesa di cristalli di silice nel mantello.

D: Quali anomalie hanno osservato i sismologi in questa regione?

R: I sismologi hanno osservato velocità sismiche ridotte e diminuzione della densità nello strato metallico liquido modificato risultante dalla reazione chimica indotta dall'acqua.