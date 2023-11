Gli astrofisici scoprono nuove informazioni sui misteriosi bagliori cosmici

By

Gli astronomi hanno recentemente fatto un’affascinante scoperta nello spazio profondo. Il 7 settembre 2022, la Zwicky Transient Facility ha rilevato un brillante oggetto transitorio a circa un miliardo di anni luce dalla Terra. Questo oggetto, denominato AT2022tsd o Diavolo della Tasmania, ha catturato l'attenzione dei ricercatori per la sua straordinaria attività di brillamento. Attraverso un’attenta analisi, gli scienziati ora credono che questi brillamenti cosmici potrebbero essere causati dalle potenti forze esercitate dai buchi neri o dalle stelle di neutroni.

Il diavolo della Tasmania appartiene a una classe di oggetti noti come transitori ottici blu veloci luminosi (LFBOT). Questi oggetti sono caratterizzati dal loro temporaneo schiarimento nel cielo, ben oltre i confini della nostra galassia. A differenza delle supernove, che possono impiegare settimane per illuminarsi, il Diavolo della Tasmania mostra esplosioni di luminosità di breve durata che durano solo pochi minuti. Questo comportamento unico ha lasciato perplessi gli scienziati per anni, ma le recenti scoperte hanno fatto luce sulla loro origine.

I buchi neri e le stelle di neutroni sono alcuni degli oggetti più compatti e densi dell'universo. Si formano quando i nuclei delle stelle massicce collassano dopo la loro morte. I buchi neri sono così densi che nemmeno la luce può sfuggire alla loro attrazione gravitazionale, rendendoli invisibili a occhio nudo. Tuttavia, i fugaci lampi osservati dal Tasmanian Devil e da altri LFBOT suggeriscono che questi densi resti di stelle mostrano un’attività sorprendente.

L'importanza di questa scoperta risiede nell'opportunità che offre di studiare le proprietà dei cadaveri stellari appena formati. "Il cadavere non è semplicemente seduto lì, è attivo e fa cose che possiamo rilevare", afferma l'astronomo Anna Ho, l'autore principale dello studio. Questa nuova comprensione apre strade per un’esplorazione più profonda di questi eventi cosmici estremi e fornisce preziose informazioni sul comportamento delle stelle morenti.

Man mano che vengono rilevati e studiati sempre più LFBOT, gli scienziati sperano di ottenere una migliore comprensione dei comportamenti intensi e peculiari associati agli stadi finali delle stelle. Il diavolo della Tasmania e le sue controparti, come la mucca e il koala, offrono prospettive entusiasmanti per far progredire la nostra conoscenza degli straordinari fenomeni dell'universo.

FAQ:

D: Cosa sono gli LFBOT?

R: I transitori ottici blu veloci (LFBOT) sono oggetti nello spazio profondo che mostrano esplosioni temporanee di luminosità.

D: Cosa causa l’attività di flaring degli LFBOT?

R: Gli scienziati ritengono che l'attività di flaring degli LFBOT sia causata da buchi neri o stelle di neutroni, che sono oggetti estremamente densi nell'universo.

D: Come si formano i buchi neri e le stelle di neutroni?

R: I buchi neri e le stelle di neutroni si formano quando i nuclei di stelle massicce collassano dopo la loro morte.

D: Perché la scoperta degli LFBOT è significativa?

R: La scoperta degli LFBOT offre l'opportunità di studiare le proprietà e il comportamento dei cadaveri stellari appena formati, offrendo preziose informazioni sugli stadi finali delle stelle.