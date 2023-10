La storia della Terra modellata dalle esplosioni di supernovae

By

In un recente studio, i ricercatori dell’Università dell’Illinois hanno studiato l’impatto delle esplosioni di supernova avvenute milioni di anni fa sulla Terra. Lo studio mirava a determinare le distanze da cui hanno avuto origine queste esplosioni. Utilizzando l'isotopo radioattivo 60-Fe, il team è stato in grado di stimare le distanze astronomiche della supernova del Pliocene (SN Plio) e della supernova del Miocene (SN Mio).

Le supernovae, che sono la morte esplosiva di stelle massicce, svolgono un ruolo cruciale in astrofisica e cosmologia. Lo studio ha condotto analisi di laboratorio dell'isotopo vivo 60-Fe ottenuto da varie fonti, come la crosta terrestre, i sedimenti delle profondità marine e la regolite lunare. Studiando l'età di questi campioni, i ricercatori sono riusciti a determinare le distanze delle due esplosioni di supernova.

I risultati suggeriscono che SN Plio ha avuto origine tra 20 e 140 parsec (pc) dalla Terra, mentre la distanza approssimativa di SN Mio è di 110 pc. Sebbene queste distanze siano considerate relativamente sicure, le esplosioni di supernova possono comunque avere effetti significativi sull’evoluzione del nostro sistema solare. Le radiazioni ad alta energia, come i raggi gamma, emesse dalle supernovae possono irradiare l’atmosfera terrestre per mesi, riducendo lo strato di ozono e lasciando il pianeta vulnerabile ai dannosi raggi ultravioletti (UV) del Sole. La Terra impiegherebbe diversi anni per rigenerare lo strato di ozono.

Le esplosioni di supernova sono eventi rari, che si verificano con una frequenza di uno o tre eventi per secolo nella galassia della Via Lattea. Anche se attualmente non esiste una minaccia immediata rappresentata dalle supernove, è altamente probabile che se ne verifichi una vicino alla Terra nel corso di milioni di anni. L’estinzione di massa avvenuta circa 360 milioni di anni fa potrebbe essere stata il risultato di una o più supernovae.

Anche se attualmente non si conoscono candidate supernove minacciose, una stella degna di nota, Betelgeuse, ha attirato l’attenzione a causa delle sue variazioni di luminosità. Tuttavia, l’eventuale esplosione della supernova della stella rimane incerta poiché le ultime fasi della vita di una stella massiccia non causano cambiamenti rilevabili nella sua superficie. Le future scoperte sulle supernove rimangono imprevedibili, ma attraverso la continua ricerca scientifica, gli astronomi sperano di saperne di più su questi affascinanti eventi cosmici.

Fonte:

– Universo oggi