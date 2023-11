Nuova scoperta: una supernova danneggerà temporaneamente lo strato di ozono terrestre nel 2022

By

In una rivelazione rivoluzionaria, gli scienziati hanno recentemente scoperto prove che un evento di supernova nel 2022 ha avuto un impatto temporaneo ma significativo sullo strato di ozono della Terra. Questa intrigante scoperta fa luce sulle potenziali influenze delle esplosioni cosmiche sull'atmosfera del nostro pianeta.

Il 9 ottobre 2022, i telescopi hanno registrato un flusso di fotoni ad alta energia in movimento verso la Terra, segnando l’esplosione di una supernova avvenuta a 1.9 miliardi di anni luce di distanza. Conosciuti come lampi di raggi gamma, questi eventi celesti sono riconosciuti come alcuni degli eventi più luminosi dell'universo.

Le ultime scoperte hanno rivelato un'alterazione misurabile nel numero di particelle ionizzate presenti nell'atmosfera superiore della Terra a seguito di questa esplosione. Tra queste particelle c’erano le molecole di ozono, che svolgono un ruolo vitale nell’assorbire le radiazioni solari dannose. "L'ozono era parzialmente impoverito, distrutto temporaneamente", ha osservato Pietro Ubertini, un astronomo dell'Istituto Nazionale di Astrofisica di Roma, che ha contribuito alla scoperta.

Sorprendentemente, l’effetto sullo strato di ozono è stato visibile solo per pochi minuti prima che la barriera protettiva si riparasse rapidamente, riducendo al minimo l’impatto dell’evento. Il dottor Ubertini ha assicurato che questo particolare evento non è motivo di preoccupazione, aggiungendo che una supernova più vicina potrebbe potenzialmente avere conseguenze catastrofiche.

Pubblicati sulla rivista Nature Communications il 14 novembre, questi risultati dimostrano come gli eventi esplosivi che si verificano al di fuori del nostro sistema solare abbiano la capacità di influenzare la nostra atmosfera. L'atmosfera terrestre, agendo come un colossale rivelatore, fornisce preziose informazioni sulla comprensione dei fenomeni cosmici estremi.